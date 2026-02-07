嘉義縣警局春節前連續2天掃蕩　查獲多起犯罪案件

▲▼ 嘉警威力掃蕩 打擊犯罪展決心 讓民眾安心過好年 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期全國多地陸續發生隨機殺人、銀樓搶案等重大治安事件，嘉義縣警察局為壓制歹徒氣焰、避免模仿犯罪並防制重大案件發生，於115年2月5日至6日連續兩日執行「威力掃蕩」專案勤務，主動出擊，強化犯罪防制與社會治安維護。

此次專案勤務針對近期頻傳的隨機攻擊事件，勤前教育特別強調「三安」原則──自身安全、民眾安全、案件安全。警察同仁除在面對突發暴力事件時採取強勢執法、迅速逮捕嫌犯外，也需遵循「一面處理、一面通報」程序，並適時增援警力，確保勤務與民眾安全。

專案統合規劃共出動329名警力，由各分局分局長親自帶隊，針對轄內重要路段及易發生重大治安事故之場所執行路檢與臨檢。經過兩日勤務，共查獲毒品案件3件、通緝犯3件、詐欺案4件、公共危險案8件及竊盜案1件，展現警方嚴正執法與打擊犯罪的決心，也有效震懾潛在不法分子。

嘉義縣警察局表示，維護治安沒有假期，對犯罪絕不寬容。警察將持續以嚴正執法與強勢打擊犯罪手段，營造「嘉義優先、人民最大」的幸福城市，確保民眾居住安全、安心過好年。警方同時呼籲民眾，若發現可疑或不法情事，應立即撥打「110」報案，警方將即刻派員處置，全力守護縣民安全與治安防線。