社宅停車場滿是超跑　住都中心：兼鄰里服務功能、非社宅住戶所有

▲有網友指社宅停車場淪為超跑停車空間。（圖／示意圖／pixabay）



記者陳家祥／台北報導

近來有網友在PTT上發文指出，社宅停車場內不乏跑車與高級進口車，質疑是單純審核機制有問題？還是社會住宅政策本身就有漏洞？對此，國家住都中心今（7日）表示，依相關法令，社宅停車場部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，亦可提供周邊住戶臨時停車使用，故停車場所停車輛，並非完全為社宅住戶所有。

國家住都中心表示，中央社會住宅申請條件依《住宅法》及《內政部興辦社會住宅出租辦法》辦理，除了對無自有住宅、設籍等規範外，亦就家庭年所得、動產、不動產等有所限制。

住都中心指出，以林口社宅為例，家庭年所得須在144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過59,150元，家庭成員所持有不動產總價值低於新臺幣675萬元，持有動產價值低於479萬元。

國家住都中心說明，辦理時會請申請人提供前述相關佐證資料，若有虛偽隱匿，一經發現便會取消資格，使社會住宅可以提供給真正有需求的國人，照顧有需求的租屋族群。

針對外界關注的停車場部分，住都中心說，依相關法令，部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，亦可提供周邊住戶臨時停車使用，故停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有。該規定與台北市、新北市等地方政府對於社會住宅之管理與停車規範均採一致標準。

住都中心強調，社會住宅的規劃與管理皆秉持公平、公正、公開原則。未來將持續優化各項管理機制，在落實居住權益保障的同時，也讓社宅附屬設施能發揮服務在地社群之功能，提供國人高品質且安心的居住環境。