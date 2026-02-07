過年味爆棚！西螺福興宮揪書法名家寫春聯　擠爆廟埕

▲西螺福興宮廟埕熱鬧滾滾，書法家現場揮毫寫春聯，年味滿滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

時序來到立春，年味也跟著濃了起來。西螺福興宮今（7）日再度攜手雲林知名的萍風藝術學會，舉辦一年一度的義寫春聯活動，一早廟埕就湧入大批鄉親，不少人拿著紅紙排隊等候，只為帶回一副「專屬訂製」的新春祝福。

活動現場最吸睛的，莫過於多位書法家、國畫名家一字排開，現場揮毫。只見洪政煌理事長、許阿巧榮譽理事長等藝術家，提筆沾墨、手腕一轉，蒼勁有力的「春」、「福」、「旺」、「平安」瞬間躍然紙上，一副副寓意吉祥的門聯、春聯與年畫接連完成，免費送給信眾，讓不少民眾直呼「比買的還有感情」。

▲鎮長廖秋萍、縣議員游淑雲等貴賓到場體驗寫春聯，親手揮毫與民眾互動，拉近與鄉親距離。（圖／記者游瓊華翻攝）

廟埕裡人來人往，紅紙飛舞、墨香四溢，有長輩細細挑選字句，有家長帶著孩子體驗傳統文化，也有年輕人忙著拍照打卡，紀錄這難得的年節畫面。每當一副春聯完成，民眾立刻小心翼翼捧在手中，臉上滿是笑容，彷彿提前把好運帶回家。

為了讓排隊的鄉親暖暖身，福興社區發展協會的志工們也貼心準備熱咖啡與熱飲，現場不時傳來「來喔，喝杯熱的再等」的親切招呼聲，在微涼的天氣裡格外暖心。許多民眾一邊喝咖啡、一邊聊天，一邊等春聯，讓活動更添人情味。

▲西螺福興宮近日再度攜手雲林知名的萍風藝術學會，舉辦一年一度的義寫春聯活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

包括福興宮常務監事鄭志雄、西螺鎮長廖秋萍、雲林縣議員游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟，以及藝術家蘇慧棉老師等貴賓與民意代表，也都到場共襄盛舉，不僅肯定福興宮長年推動文化傳承的用心，還親自拿起毛筆體驗揮毫，和民眾近距離互動，現場掌聲不斷。

抬頭一看，廟前街道早已掛滿上萬顆紅燈籠，在陽光與燈籠映襯下，整條街紅通通一片，與書法家的揮毫畫面交織成最濃厚的年節風景。不少民眾表示，每年最期待的就是這場寫春聯活動，不只拿到好字，更感受到滿滿過年氣氛，「這才是真正的年味」。

福興宮表示，透過義寫春聯活動，希望讓更多人親近書法藝術，也把祝福送進每個家庭，讓新的一年從文化與溫暖開始，延續地方最珍貴的人情與信仰力量。

▲書法名家在西螺福興宮廟埕現場揮毫，民眾排隊等候領取春聯。（圖／記者游瓊華翻攝）