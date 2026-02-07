企業展愛心！捐贈谷關消防400萬全國第一台T7救護車

▲▼台中事業有成企業家，今(7)日特別捐贈價值400萬元高級救護全配備，全國第一台福斯T7加長型救護車到谷關分隊，希望能夠挹注加強山區的救護機能。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

企業界捐愛心為強化臺中市緊急救護能量、提升市民生命安全保障，中源機電林總經理益輝與華曄消防張總經理本於取之於社會用之於社會、守護生命的公益精神，今(7)日下午特地慷慨捐贈全台第一台福斯T7加長型高級全配備價值達400萬元的救護車給台中市消防局谷關分隊，希望能夠拋磚引玉能夠將救災資源送到偏遠山區，增強救援功效。捐贈儀式在谷關分隊隆重舉行，消防局由楊副局長元吉代表受贈，現場氣氛溫馨感人。



消防局副局長楊元吉表示，民間企業以實際行動展現企業社會責任，這份善心與支持，我們由衷感謝，也將化為持續守護地方、守護生命的力量。消防救護人員長年站在救災救命的最前線，承擔高度風險與壓力，希望透過此次捐贈，實際支持第一線英雄，並拋磚引玉，喚起社會大眾對公共安全與緊急醫療議題的重視。該輛救護車未來將配置於谷關分隊，投入第一線緊急救護工作。谷關屬山城偏鄉地區，地形複雜、救護路程較長，新式救護車的加入可提升執勤機動性，強化急病救援、重大事故及災害應變效能，成為守護山區居民與遊客生命安全的重要後盾。消防局也感謝民間力量的支持，讓救護人員能以更完善的裝備，專心搶救寶貴生命。



消防局也回贈感謝匾額，表達誠摯謝意，並強調公私協力是提升城市安全的重要關鍵，而且所有捐贈資源皆將妥善運用，發揮最大效益，不辜負社會各界的信任與支持，持續守護市民的生命與安全。谷關地區幅員遼闊、山路蜿蜒，緊急救護任務分秒必爭。這輛嶄新的救護車不僅提升出勤效率，更為第一線消防救護人員提供更完善、安全的執勤裝備，讓每一次出勤都多一分把握、多一分希望。