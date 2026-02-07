　
地方 地方焦點

南消七大後甲消防分隊前進東聖里　結合迎春活動宣導年節防火安全

▲南消七大後甲消防分隊走入東區東聖里「歡喜迎春生活節」，向民眾宣導年節防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾春節期間的消防安全意識，台南市消防局後甲消防分隊結合東區東聖里舉辦的「歡喜迎春生活節」，於7日透過社區活動方式，向市民宣導年節用火安全、一氧化碳中毒防範及住宅用火災警報器設置等重要防災觀念，讓民眾在歡慶新春之際，也能平安過好年。

針對冬季常見的一氧化碳中毒事故，消防人員與婦女防火宣導隊特別向民眾說明，使用瓦斯熱水器及各類燃氣設備時，務必保持室內通風良好，切勿在密閉或通風不良空間使用燃燒設備，避免因一氧化碳累積釀成憾事，確保居家安全。

此外，後甲消防分隊也向里民說明住宅用火災警報器的重要性，提醒住家應設置住警器，並定期檢查電池及功能是否正常，透過火災初期即時警示，爭取寶貴逃生時間，有效降低人命傷亡風險。

活動現場同時結合親子互動與社區參與，規劃「小年獸手作闖關」兒童遊戲、暖心二手市集及春聯書法體驗等內容，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習正確的防火、防災觀念，達到寓教於樂的宣導效果。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，春節期間家戶烹煮年菜、祭祀活動及使用電暖器具的頻率大幅增加，稍有不慎就可能引發火災事故，呼籲民眾務必落實「人離火熄」原則，避免長時間使用火源或電器設備，同時留意用電安全，以降低火災風險。

消防局長楊宗林表示，消防安全需要全民共同重視，唯有平時養成良好的用火、用電習慣，並妥善設置防災設備，才能有效預防災害發生，期盼市民朋友攜手守護家園安全。

市長黃偉哲也呼籲，春節是家人團聚、共享溫馨時光的重要時刻，市府特別關心市民居家安全，希望大家讓「安全」成為守護家人最好的新年禮物，平安迎接新春佳節。

