社會 社會焦點 保障人權

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄一名女子控訴與男性友人聚餐完後，被載回家中伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名男子阿偉遭控涉嫌強制性交，被指在女性友人小花（皆化名）住處違反對方意願，以手指侵犯對方。不過法院審理後認為，相關證據不足，仍存在合理懷疑，最終判決阿偉無罪。

根據判決書，事發當天凌晨，阿偉與小花聚餐後，開車載小花返回其住處，兩人在屋內發生肢體接觸，檢方認為阿偉違反小花意願，以手指方式侵犯，因此依強制性交罪提起公訴。

事後對話曝光　雙方互控說法歧異

判決也提到，案發後雙方仍透過通訊軟體聯繫，對話內容一度出現激烈指控。小花在訊息中指稱自身「受傷流血」，並表示「有感情不代表你可以XX我」。阿偉則回稱，「我以為我們之間是有感情的……我都打算好好的追求妳……妳也會主動抱抱我親親我……但不要這樣對我」，表達不滿被以「指X」等字眼指控，並稱對方當天壓力大、心煩意亂。

案後互動頻繁　巡視娃娃機、處理股票借款

阿偉除了全盤否認外，也辯稱並未有「指X」行為。法院進一步指出，案發後兩人仍多次外出同行，小花曾與阿偉一同前往其經營的娃娃機店巡視，過程中未出現求救或逃離行為；此外，小花返家後並未立即報警，反而先處理股票當沖交易問題，還因資金缺口向阿偉借款，直到借款未果後，雙方對話才轉趨激烈並出現相關指控。

驗傷與行為反應成關鍵　法院指仍有合理懷疑

法院指出，小花雖主張曾長時間抗拒、推開對方，但驗傷結果顯示身體並無明顯外傷，性器內也未檢出被告的DNA；此外，小花自稱手機可正常使用，卻未在對方熟睡或離開身旁時報警或求助，離開住處到公開場所後也未立即逃離，行為與指控內容存在落差。

法院最終認為，檢方舉證仍有多處疑點，未達排除合理懷疑的程度，依無罪推定原則，判決阿偉無罪，全案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

年前大風吹！高雄市政府6日發布區長人事異動，9區區長10人調整。高市府表示，此次人事調整是依據各單位業務推動需求及同仁歷練背景通盤考量，期盼透過適才適所的調整，持續提升行政效率與市政服務品質，區長人事異動於7日生效。

