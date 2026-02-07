　
大陸 大陸焦點 特派現場

美智庫報告：中國投資版圖大洗牌 資金從西方轉向中東與非洲

▲▼ 美股,AI,概念股,科技巨頭,投資風險,2026,展望。（圖／pixabay）

▲美智庫報告：中國投資版圖大洗牌，資金從西方轉向中東與非洲。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

根據美國智庫榮鼎諮詢集團（Rhodium Group）發布的最新報告顯示，2025年中國對外直接投資展現強勁增長，總額達1240億美元，創下2018年以來的新高。在能源、基礎材料與AI數據中心電力需求的推動下，中國資本正加速撤離北美及歐洲市場，將重心策略性地移往中東、北非及亞洲地區，顯示在全球貿易與科技爭端的背景下，中國的海外布局已發生結構性轉變。

陸媒《環球時報》引述《日經亞洲》引述榮鼎諮詢的報告指出，2025年中國對外投資同比增長18%，其中能源（含化石燃料與再生能源）及大宗商品領域的投資，佔整體投資總額近半數。

在地理分布上，亞洲仍是中國資本的首選，去年獲得約400億美元的新增投資；其次則是撒哈拉以南的非洲地區，代表性項目包括幾內亞西芒杜鐵礦及尼日利亞的兩座大型鋰加工廠。

此外，澳洲格里菲斯亞洲研究所與上海綠色金融研究中心的研究同步證實，隨著「一帶一路」倡議持續活躍，中國對外投資高度集中於金屬與採礦業。2025年，哈薩克受惠於大規模的鋁、銅礦相關項目，單一年度接收約258億美元投資，躍升為中國最大的境外投資接收國。

▲▼ 奈米醫療,AI,教育,無人車,太空殖民,未來,科技。（圖／Pexels）

▲西方審查趨嚴與科技爭端，讓中國企業對美投資轉趨謹慎，重心移往「一帶一路」。（圖／pixabay）

榮鼎咨詢集團的報告顯示，全球人工智能數據中心能源需求增長，吸引中國資本更多進入基礎材料和能源領域。中國消費品企業也加大海外投資，推動並購交易增長，2022年以來並購交易價值幾乎翻倍。

此外，中國對中東與北非地區投資創下歷史新高，而北美、歐洲與大洋洲合計僅佔中國對外直接投資總額不到20%，較2016年下降約70%。

報告提到，因西方各國對中國資本審查趨嚴，中國企業對美投資更為謹慎。對此，《日經亞洲》稱，中國對外直接投資增加與中美貿易及科技爭端相關。

榮鼎分析師丹妮爾·吳說，中國投資者對在美國宣佈新投資項目持謹慎態度。她還表示，因具有高價值與長期性特徵，能源與基礎材料領域的投資今年仍將持續。

CORTIS和BUS連動了　一起泰國版〈GO！〉

中國投資海外布局能源產業AI數據中心一帶一路

