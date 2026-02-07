接待巴拉圭網紅吃台灣熱炒　林佳龍曝：黃仁勳來訪必點蔥油雞

▲外交部長林佳龍接待友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍今（7日）在社群平台發文透露，前陣子接待我國友邦巴拉圭的網紅夫妻Juanma與Majo吃台灣熱炒，開桌的新鮮生魚料理，讓來自內陸國家的網紅夫妻相當驚喜，此外，林佳龍指出，自己的最愛是該店的招牌菜「蔥油雞」，而這道菜也是NVIDIA創辦人黃仁勳先生來台造訪時必點。

林佳龍表示，他前陣子帶友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo體驗台灣熱炒，夫妻倆都是第一次來台灣，而他想說Juanma有廚師背景，所以可以安排最道地的「台灣人日常」歡迎夫妻倆來訪台灣。

林佳龍說明，最近剛好是尾牙季，一踏入店裡就感受到熱炒店魅力，琳瑯滿目的生猛海鮮、杯子碰杯聲此起彼落，熱鍋快炒的香氣四溢，接著就是一張圓桌、幾盤平價料理快速上桌，大家邊吃邊聊、邊小酌，暫時把白天的疲勞放在一旁，這也是許多台灣人下班後最放鬆的時光。

此外，林佳龍透露，那天晚上，他們總共點了16道菜，當生魚片拼盤上桌時，Juanma與Majo立刻眼睛發亮，因為巴拉圭是內陸國家，新鮮海味對巴拉圭人來說特別驚喜。

林佳龍進一步透露，網紅夫妻甚至還問，「台灣人平常就這樣吃嗎？」林佳龍則笑回，就像辦桌一樣，台灣人常用澎湃海鮮作為開桌菜，迎接遠道而來的好朋友。

林佳龍接著指出，他的最愛是該店的招牌菜「蔥油雞」，這道菜也是NVIDIA創辦人黃仁勳先生來台造訪時必點，老闆還開玩笑地說，這道菜要改名為「仁勳雞」。

林佳龍也向網紅夫妻分享，炒海瓜子的精髓就是要把湯汁淋飯，大口扒飯才過癮，再配上蚵仔酥、炒水蓮、鳳梨蝦球等經典菜色，把台灣人的好客熱情整桌端上來了。

最後，林佳龍表示，在這張圓桌上，聊到台巴兩國的飲食文化，以及在台灣走訪景點的過程中，讓彼此友情更加緊密，同時，他也要謝謝店家熱情的招待，謝謝Juanma與Majo用鏡頭分享眼中的台灣。

