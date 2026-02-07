　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接待巴拉圭網紅吃台灣熱炒　林佳龍曝：黃仁勳來訪必點蔥油雞

▲外交部長林佳龍接待友邦網紅夫妻吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍接待友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍今（7日）在社群平台發文透露，前陣子接待我國友邦巴拉圭的網紅夫妻Juanma與Majo吃台灣熱炒，開桌的新鮮生魚料理，讓來自內陸國家的網紅夫妻相當驚喜，此外，林佳龍指出，自己的最愛是該店的招牌菜「蔥油雞」，而這道菜也是NVIDIA創辦人黃仁勳先生來台造訪時必點。

林佳龍表示，他前陣子帶友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo體驗台灣熱炒，夫妻倆都是第一次來台灣，而他想說Juanma有廚師背景，所以可以安排最道地的「台灣人日常」歡迎夫妻倆來訪台灣。

林佳龍說明，最近剛好是尾牙季，一踏入店裡就感受到熱炒店魅力，琳瑯滿目的生猛海鮮、杯子碰杯聲此起彼落，熱鍋快炒的香氣四溢，接著就是一張圓桌、幾盤平價料理快速上桌，大家邊吃邊聊、邊小酌，暫時把白天的疲勞放在一旁，這也是許多台灣人下班後最放鬆的時光。

此外，林佳龍透露，那天晚上，他們總共點了16道菜，當生魚片拼盤上桌時，Juanma與Majo立刻眼睛發亮，因為巴拉圭是內陸國家，新鮮海味對巴拉圭人來說特別驚喜。

林佳龍進一步透露，網紅夫妻甚至還問，「台灣人平常就這樣吃嗎？」林佳龍則笑回，就像辦桌一樣，台灣人常用澎湃海鮮作為開桌菜，迎接遠道而來的好朋友。

▲▼外交部長林佳龍接待友邦網紅夫妻吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍接待友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍接著指出，他的最愛是該店的招牌菜「蔥油雞」，這道菜也是NVIDIA創辦人黃仁勳先生來台造訪時必點，老闆還開玩笑地說，這道菜要改名為「仁勳雞」。

林佳龍也向網紅夫妻分享，炒海瓜子的精髓就是要把湯汁淋飯，大口扒飯才過癮，再配上蚵仔酥、炒水蓮、鳳梨蝦球等經典菜色，把台灣人的好客熱情整桌端上來了。

最後，林佳龍表示，在這張圓桌上，聊到台巴兩國的飲食文化，以及在台灣走訪景點的過程中，讓彼此友情更加緊密，同時，他也要謝謝店家熱情的招待，謝謝Juanma與Majo用鏡頭分享眼中的台灣。

▼外交部長林佳龍接待友邦巴拉圭網紅夫妻Juanma與Majo吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍接待友邦網紅夫妻吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍接待友邦網紅夫妻吃台灣熱炒。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

02/05 全台詐欺最新數據

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

台美對等關稅傳月中可簽訂　蔣萬安：期待中央能完整說明

賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

軍購案爭議藍要谷立言別被綠誤導　蔣萬安：立院要嚴格把關

社宅停車場滿是超跑　住都中心：兼鄰里服務功能、非社宅住戶所有

藍台中市長民調時間惹議　宜早不宜遲！盧秀燕：快選個黃道吉日

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

【險公親變事主】騎士追撞違停貨車亡　熱心駕駛救人反遭誣陷

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

中國外交部發言人林劍呼籲立陶宛政府，「回到恪守一個中國原則的正確軌道」。對此，我外交部今（7日）回應，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其狂妄指點他國政府外交決策。

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

