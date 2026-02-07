　
地方焦點

不畏墾丁觀光低潮！風華飯店「冠軍盃」建築搶攻南台度假市場

▲▼ 網美打卡必訪！墾丁後壁湖山腰新地標：風華飯店無邊際泳池＋藝術建築（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 風華飯店不畏墾丁旅遊低潮，在後壁湖山腰打造新地標，以無邊際泳池＋藝術建築網美成為打卡必訪！（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

​近來墾丁觀光話題不斷，在一片旅遊市場的挑戰中，位於後壁湖山腰的「風華度假酒店-墾丁館（Orient Luxury Hotel）」憑藉獨樹一格的建築美學與地理優勢，逆勢突圍成為國境之南的旅遊新地標。其標誌性的純白「冠軍盃」建築外觀，結合幾何切面設計，在湛藍海景襯托下宛如一座矗立於山海間的當代美術館，吸引無數攝影愛好者與年輕旅客慕名前來打卡。

▲▼ 網美打卡必訪！墾丁後壁湖山腰新地標：風華飯店無邊際泳池＋藝術建築（圖／記者翁伊森攝）

​風華飯店墾丁館由知名建築團隊打造，設計核心強調「光影與流動」。建築本體大膽運用純白色調與俐落線條，基座則巧妙融入溫潤的紅磚元素，既現代又不失土地溫度。飯店內部採中空天井設計，將南國陽光的變化直接引入室內，讓公共空間隨著晨昏展現不同層次的藝術氛圍。

▲▼ 網美打卡必訪！墾丁後壁湖山腰新地標：風華飯店無邊際泳池＋藝術建築（圖／記者翁伊森攝）

走進客房空間，以大面積留白與柔和燈光營造放鬆氛圍。房內配置寬敞雙人床，搭配金屬質感立面飾板，為空間增添層次。灰色沙發區與小圓木桌構成簡潔休憩角落，無論閱讀、聊天或放空，都能自在享受假期時光。地坪採用大理石紋理設計，提升整體質感。大片落地窗搭配紗簾，引入自然光線，同時保有隱私與柔和感受，讓室內更顯明亮通透。


其中，最令旅客稱道的是飯店頂樓的無邊際泳池。泳池設計將視覺延伸至後壁湖港灣與巴士海峽，實現海天一線的極致感官體驗。不論是清晨晨泳或是傍晚靜賞落日餘暉，旅客皆能在此感受到遠離塵囂的寧靜與悠閒。

​除了硬體設施驚艷，飯店的地理位置更是一大亮點。鄰近著名的「大光海產一條街」，旅客下榻於此，步行即可享用最新鮮、最具代表性的後壁湖厚切生魚片與各類現撈海味。飯店客房則延續簡約美學，大面積落地窗將湛藍海景化為流動的畫作，部分房型更配有觀景陽台與舒適躺椅，讓「發呆看海」成為度假最奢侈的享受。

▲▼ 網美打卡必訪！墾丁後壁湖山腰新地標：風華飯店無邊際泳池＋藝術建築（圖／記者翁伊森攝）

在配套設施方面，飯店停車場採用車牌辨識系統進出，提升入住與離場效率。對於自駕旅客而言，減少取卡與排隊時間，增加整體旅程順暢度，也展現智慧化管理趨勢。

▲▼ 網美打卡必訪！墾丁後壁湖山腰新地標：風華飯店無邊際泳池＋藝術建築（圖／記者翁伊森攝）

​風華飯店墾丁館周邊景點豐富，包括星砂灣、墾丁國家公園步道以及台電展示館等，能輕鬆滿足家庭出遊或情侶小旅行的需求，也證明了高品質的建築設計與貼近在地文化的旅遊規劃，仍能獲得旅客青睞。

在墾丁旅遊轉型之際，飯店以「美學度假」為核心，成功為後壁湖地區注入全新活力，成為旅客探索屏東山海之美時的最佳起點。

墾丁後壁湖風華飯店墾丁館山海美景藝術建築美食體驗

