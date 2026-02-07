雲林二監春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

▲雲林第二監獄舉辦春節宗教家庭日活動，收容人與家屬面對面互動，氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄為強化收容人與家屬間的情感連結，並透過多元教化活動協助收容人進行心靈調適與正向轉化，於本月3日辦理「春節宗教家庭日懇親活動」，結合福智佛教團體共同規劃宗教關懷與家庭互動內容，邀請收容人及其家屬入監面對面參與，在莊重而溫馨的氛圍中共度春節時光。

活動當天，家屬在工作人員引導下依序入場，與久違相見的親人相互問候，輕聲寒暄近況，現場瀰漫著溫暖與期待的氣息。收容人也把握難得機會，向家人表達思念與歉意，分享自己在監內學習與改變的歷程，讓家屬感受到努力向上的決心。

懇親會中特別設計賓果互動遊戲，鼓勵收容人與家屬共同參與，在輕鬆有趣的過程中培養默契與合作精神。隨著主持人一一喊出號碼，家屬與收容人低聲討論、相互提醒，現場不時響起歡呼與笑聲，成功拉近彼此距離，也讓不少家庭重新找回久違的親密感。

此外，活動結合福智佛教團體辦理浴佛祈福儀式，由志工帶領收容人及家屬進行簡要而莊嚴的浴佛活動。參與者依序以清水灌沐佛像，象徵洗滌內心煩惱與過往執念，並在靜謐氛圍中反思人生與家庭責任，為新的一年許下平安與重生的願望，場面肅穆而感人。

雲林第二監獄表示，家庭支持是收容人復歸社會的重要保護因子，透過結合宗教關懷、家庭懇親與互動遊戲等多元活動設計，不僅有助於穩定收容人情緒狀態，也能強化其自我反省與責任意識，進而促進家庭關係修復與重建。

監方強調，未來將持續結合民間團體與社會資源，推動具教育與關懷意義的教化活動，協助收容人培養正向生活態度與面對困境的能力，為順利回歸家庭與社會奠定穩固基礎。

▲收容人與家屬共同參與賓果遊戲，在歡笑聲中拉近彼此距離。（圖／記者游瓊華翻攝）