　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林二監春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

▲雲林第二監獄舉辦春節宗教家庭日活動，收容人與家屬面對面互動，氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林第二監獄舉辦春節宗教家庭日活動，收容人與家屬面對面互動，氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄為強化收容人與家屬間的情感連結，並透過多元教化活動協助收容人進行心靈調適與正向轉化，於本月3日辦理「春節宗教家庭日懇親活動」，結合福智佛教團體共同規劃宗教關懷與家庭互動內容，邀請收容人及其家屬入監面對面參與，在莊重而溫馨的氛圍中共度春節時光。

活動當天，家屬在工作人員引導下依序入場，與久違相見的親人相互問候，輕聲寒暄近況，現場瀰漫著溫暖與期待的氣息。收容人也把握難得機會，向家人表達思念與歉意，分享自己在監內學習與改變的歷程，讓家屬感受到努力向上的決心。

懇親會中特別設計賓果互動遊戲，鼓勵收容人與家屬共同參與，在輕鬆有趣的過程中培養默契與合作精神。隨著主持人一一喊出號碼，家屬與收容人低聲討論、相互提醒，現場不時響起歡呼與笑聲，成功拉近彼此距離，也讓不少家庭重新找回久違的親密感。

此外，活動結合福智佛教團體辦理浴佛祈福儀式，由志工帶領收容人及家屬進行簡要而莊嚴的浴佛活動。參與者依序以清水灌沐佛像，象徵洗滌內心煩惱與過往執念，並在靜謐氛圍中反思人生與家庭責任，為新的一年許下平安與重生的願望，場面肅穆而感人。

雲林第二監獄表示，家庭支持是收容人復歸社會的重要保護因子，透過結合宗教關懷、家庭懇親與互動遊戲等多元活動設計，不僅有助於穩定收容人情緒狀態，也能強化其自我反省與責任意識，進而促進家庭關係修復與重建。

監方強調，未來將持續結合民間團體與社會資源，推動具教育與關懷意義的教化活動，協助收容人培養正向生活態度與面對困境的能力，為順利回歸家庭與社會奠定穩固基礎。

▲雲林第二監獄舉辦春節宗教家庭日活動，收容人與家屬面對面互動，氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲收容人與家屬共同參與賓果遊戲，在歡笑聲中拉近彼此距離。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」
特斯拉起火身亡！美男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命
姊弟添新衣禮券被撿走！　路人阿嬤花完到案...超愧疚
全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

嘉義縣警局春節前連續2天掃蕩　查獲多起犯罪案件

企業展愛心！捐贈谷關消防400萬全國第一台T7救護車

雲林二監春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

不畏墾丁觀光低潮！風華飯店「冠軍盃」建築搶攻南台度假市場

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動熱鬧滾滾

南消七大後甲消防分隊前進東聖里　結合迎春活動宣導年節防火安全

寒流來襲別讓溫暖變危害　台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

2026台灣燈會嘉義智慧燈區首次亮相　科技綠能新體驗等你來

穿財神服進市場！台中市議員謝志忠送祝福迎新年

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

嘉義縣警局春節前連續2天掃蕩　查獲多起犯罪案件

企業展愛心！捐贈谷關消防400萬全國第一台T7救護車

雲林二監春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

不畏墾丁觀光低潮！風華飯店「冠軍盃」建築搶攻南台度假市場

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動熱鬧滾滾

南消七大後甲消防分隊前進東聖里　結合迎春活動宣導年節防火安全

寒流來襲別讓溫暖變危害　台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

2026台灣燈會嘉義智慧燈區首次亮相　科技綠能新體驗等你來

穿財神服進市場！台中市議員謝志忠送祝福迎新年

接待巴拉圭網紅吃台灣熱炒　林佳龍曝：黃仁勳來訪必點蔥油雞

24歲男「直播中猝死」！網友目睹他詭異喘息30分鐘　陳屍電腦旁

《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身！重回攝影棚：2年前我就站在這⋯

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

【根本賺爛】天冷喝雞湯竟撈出海馬！內行讚：這超補

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

屏縣府小內閣人事異動　副縣長鄞鳳蘭上任

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

桃園推新自治條例　解決廢棄車輛占公有地

魚池琴蛙棲地上游山坡地非法遭種檳榔

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

桃園第二行政園區拍板　盼解決交通三大困境

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯

台中工策會允諾恢復金口碑獎助攻產業升級

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

桃園好孕專車兒童安全座椅計程車　上路

更多熱門

相關新聞

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

春節將近，團圓氣氛漸濃，法務部矯正署雲林第二監獄於本月3日及4日下午舉辦春節面對面懇親暨感恩活動，安排454名收容人與983名家屬在監內禮堂相聚，共度溫馨時刻。活動結合親職教育、復歸資源宣導與毒品防制宣教，透過制度化親情互動，強化家庭支持系統，協助收容人穩定情緒、重建人生方向。

佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

宗教教化進監所　皈依典禮為收容人點亮希望

宗教教化進監所　皈依典禮為收容人點亮希望

人生也可能打掉重練　雲林監獄以桌遊引導自由思考

人生也可能打掉重練　雲林監獄以桌遊引導自由思考

基隆推夜間托育服務　減輕家長育兒負擔

基隆推夜間托育服務　減輕家長育兒負擔

關鍵字：

雲林監獄春節懇親浴佛祈福家庭支持教化活動

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面