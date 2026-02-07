捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然





▲ 賈克朗捲入艾普斯坦案，面臨下台呼聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）及其女兒卡洛琳（Caroline Lang），因涉嫌與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）有財務往來，被法國金融犯罪檢察官以「加重稅務詐欺洗錢罪」展開調查，不過目前沒有證據顯示這對父女涉入艾普斯坦的性犯罪。

檢方啟動調查 政壇顯赫地位岌岌可危

檢方6日向《法新社》證實，已針對86歲的賈克朗及其女兒啟動調查程序。賈克朗在法國政壇地位顯赫，曾在多屆政府擔任文化部長與教育部長要職，前後任期長達近20年，如今因捲入艾普斯坦案，正面臨各界要求他辭去現任巴黎阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席職務的壓力。

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）已緊急召見賈克朗，將於8日進行會談。巴霍坦言，「這些文件中浮現的初步證據是全新且極為嚴重的」，需要進行深入審查，但首要任務是確保該機構能正常運作。

女兒持艾普斯坦公司股權 坦承太天真

法國調查網站Mediapart披露，艾普斯坦2016年在美屬維京群島成立一家公司，從事電影製片人的卡洛琳持有該公司半數股權，她已於2日主動辭去獨立製片人工會主席職務。

她向Mediapart表示，艾普斯坦告訴她，他想「投資年輕的法國與國際藝術家」，由艾普斯坦的律師創立這家名為Prytanée LLC的公司，但她並未投入任何資金，僅貢獻藝術領域知識，但也坦言自己「太天真」。

曾多次求援艾普斯坦 堅稱不知犯罪

而賈克朗據報曾多次向艾普斯坦請求資金援助或尋求協助，但艾普斯坦早在2008年就因教唆未成年人賣淫罪名被定罪，賈克朗卻堅稱對其犯罪行為毫不知情。

賈克朗截至4日仍拒絕辭去阿拉伯世界文化中心主席職位，但外界壓力持續升高。該機構每年從外交部獲得1230萬歐元（約合1450萬美元）的經費補助，相當於其預算的一半。他的律師梅萊（Laurent Merlet）表示，8日與巴霍的會面只是與監督單位的例行會談，目的是「了解他的說法」，並否認艾普斯坦文件證明兩人有「親密友誼」。

政壇施壓要求下台 社會黨籲保護機構

包括賈克朗所屬的社會黨陣營等政壇人士紛紛呼籲他下台，社會黨領袖佛赫（Olivier Faure）敦促賈克朗「考慮辭職以保護他所領導的機構」。總統府消息人士也稱，賈克朗應該「為他自2013年起領導的機構著想」。