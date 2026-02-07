寒流來襲別讓溫暖變危害　台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

▲寒流來襲，不少民眾使用電暖器取暖，消防局提醒若使用不當，恐引發火災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒流接連來襲，氣溫驟降，不少民眾紛紛搬出電暖器取暖，但若使用不當，恐讓「溫暖」變成居家安全隱憂，台南市消防局提醒，市面上電暖器種類繁多，若未遵守安全原則，極易引發火災，呼籲民眾提高警覺，正確使用電暖器，確保居家安全，安心度過寒冷冬季。

消防局指出，日前台南市東區曾發生一起住宅火災，消防人車到達現場時，發現火舌伴隨大量濃煙自2樓竄出，屋內尚有民眾受困。指揮官立即指揮救災人員展開人命救助、侷限火勢及滅火攻擊，經一段時間搶救，順利救出3名民眾，火勢也隨後撲滅，所幸3人傷勢並無大礙。

經消防局火災調查，確認起火原因為使用電暖器不慎引發。鑑於冬季低溫期間，電熱設備使用頻繁，消防局特別彙整電暖器使用安全重點，提醒民眾落實防火觀念，避免憾事再發生。

消防局建議，使用電暖器時應與棉被、衣物、窗簾、衛生紙、沙發等易燃物保持1公尺以上距離，嚴禁在電暖器上覆蓋或烘烤衣物，避免局部過熱引燃；部分電暖器會耗氧，於密閉空間使用時，務必保持適度通風，以免發生缺氧或一氧化碳中毒風險。

此外，電暖器應放置於平坦、穩固的地面，避免被推倒，家中飼養貓、狗等寵物者更需留意，避免毛小孩靠近或撞翻電暖器釀災。電暖器屬高功率電器，應使用牆壁專用插座，切勿使用延長線或與其他高功率電器共用插座，以防過載引火。

消防局也提醒，睡覺前務必關閉電暖器，避免整夜運轉或面向床鋪，翻身時棉被接觸機身恐引發火災；短暫外出或離開時，也應關閉電源並拔掉插頭，嚴禁幼童單獨在開啟電暖器的房間內活動，避免燙傷或絆倒危險。

市長黃偉哲呼籲，近日氣溫驟降，市民朋友使用電暖器取暖時，務必提高警覺，養成正確使用電器的好習慣，才能在寒冷天氣中安心取暖，遠離火災威脅，共同守護居家安全。

消防局長楊宗林也提醒，電暖器務必放置穩固，留意周遭易燃物、寵物誤觸及長時間使用風險，並建議住宅設置住宅用火災警報器，提早示警，爭取應變時間，避免人命傷亡及降低財產損失。