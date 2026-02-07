通緝才1天就被攔！賓士男拒檢「倒退撞機車」跑了　警全面追緝

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今天（7日）早上，一輛白色賓士車行駛路上跨越雙黃線，遭巡邏警員發現後上前示意攔查，車內駕駛假裝配合停車，卻突然倒車猛撞機車，警員隨即持甩棍破窗，不慎遭玻璃劃傷手指，但駕駛仍加速往前逃逸，警方以車追人但仍被逃逸，目前已鎖定一名因《藥事法》案遭通緝的男子，將持續追緝到案中。

據了解，因違反藥事法需入獄服刑10個月徒刑的54歲楊姓男子，因未到案執行昨天（6日）遭新北地檢署發布通緝，他今天上午開著登記在妻子名下的白色賓士車，行經樹林火車站前鎮前街時，因跨越雙黃線行駛，遭巡邏警員發現，隨即上前示意停車，楊男先假意停車受檢，警員靠前時他卻倒車擦撞後方機車。

▲楊男才被通緝1天，就被警方攔查並遭破窗，但仍加速逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員為防止逃逸時波及民眾，持警棍擊破駕駛座車窗玻璃，過程中不慎劃傷手指，但楊男仍沿著立仁地下道往山佳方向逃逸。事後警方循車號追查，車主為楊男妻子，並經警員指認後確認身分，目前發現車輛遭棄置，將持續追查積極追查楊男行蹤。

▲楊男開著登記在妻子名下的賓士車，拒絕警方受檢逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男往山佳方向逃逸，警方持續追查中。（圖／記者陸運陞翻攝）