地方 地方焦點

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動熱鬧滾滾

▲民眾在台中市勞工服務中心動手製作年節盆栽，現場花香四溢、年味濃厚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市水噹噹關懷協會主辦的「年節盆栽組合DIY」活動，今日上午在台中市勞工服務中心熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆春節將近，為讓民眾以更實惠的方式妝點居家、迎接新年，由台中市水噹噹關懷協會主辦的「年節盆栽組合DIY」活動，今（7）日上午在台中市勞工服務中心熱鬧登場，吸引上百位民眾踴躍參與。會場內花團錦簇、色彩繽紛，整排蘭花與年節吉祥擺飾一字排開，空氣中瀰漫著淡淡花香，洋溢濃濃的新春氣息。

活動現場整齊擺放上百組花材與盆器，參加民眾依序入座，分桌動手製作屬於自己的新春盆栽，有人低頭細細修剪枝葉，有人互相討論配色與層次，現場不時傳出笑聲與交流聲，氣氛熱絡溫馨。台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞，市議員陳雅惠，以及東區東興里長宋茂榮等人也到場，逐桌與民眾寒暄互動，關心地方生活需求，並一同體驗盆栽DIY的樂趣。

邱素貞親自上陣示範教學，從花材配置、層次安排到象徵意涵逐一解說，帶領民眾完成專屬的新春作品。她表示，市面年節盆花價格普遍偏高，透過DIY方式，不僅能減輕家庭負擔，也能依照個人喜好自由設計，過程中更能體會動手創作的成就感與樂趣。本次活動開放報名100人，短時間內即額滿，顯示民眾參與意願相當踴躍。

此次盆栽組合花材內容豐富，包括象徵富貴吉祥的金鑽蘭花、招財貓蘭花、長壽花、常春藤與好彩頭等多種植栽，並搭配象徵「馬上有錢」的吉祥吊飾與鞭炮造型裝飾，寓意新的一年財運亨通、事業順遂、步步高升、闔家平安。完成後的盆栽色彩繽紛、層次分明，不少民眾拿起手機拍照留念，紀錄迎春的美好時刻。

市議員陳雅惠表示，透過花藝DIY活動，不僅支持台中在地花卉產業，也鼓勵長輩與市民在年節前夕走出家門、參與社區活動，讓生活增添更多溫度與笑容。她指出，這類活動結合藝術、療癒與社交功能，對促進身心健康具有正面助益。

現年97歲的陳連娥阿嬤也分享，自己多年來持續參加插花與園藝活動，親手製作盆栽不僅省錢，也比起購買現成盆花更有成就感，擺在家中看了心情就好，也讓家裡更有過年的氣氛與溫度。她笑說，希望明年還能繼續參加，和大家一起用雙手迎接新的一年。

▲民眾在台中市勞工服務中心動手製作年節盆栽，現場花香四溢、年味濃厚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾在台中市勞工服務中心動手製作年節盆栽，現場花香四溢、年味濃厚。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


更多新聞
女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」
特斯拉起火身亡！美男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命
姊弟添新衣禮券被撿走！　路人阿嬤花完到案...超愧疚
全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

耗資6.4億元公帑興建的台中市清水國民暨兒童運動中心，啟用僅短短四個月，卻遭踢爆場館出租作為大型家具、名床特賣會使用，引發外界高度爭議。市議員王立任痛批，原本應提供海線居民運動休閒的專業場館，如今卻擺滿床墊與沙發，形同「運動場變家具店」，嚴重背離興建初衷，也讓地方民眾無法接受。

即／台中太原路驚傳墜樓　婦當場死亡

作案影片曝少年狂轟太平茶行

日本流感又燒！確診破11萬人「B流占快一半」

寒流凍全台「最冷時刻在明晚」　局部低溫剩6度

