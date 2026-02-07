　
社會 社會焦點 保障人權

添新衣禮券被撿走！家扶姊弟心急苦等　路人阿嬤花完到案超愧疚

▲▼ 台南一對弱勢家庭小姊弟丟失NET禮券，被祖孫3人撿走花掉。（圖／翻攝自永康大小事臉書、Google地圖）

▲台南一對弱勢家庭小姊弟丟失NET禮券，被祖孫3人撿走花掉。（圖／翻攝自永康大小事臉書、Google地圖）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南一對弱勢家庭的姊弟日前拿NET提供的4000元禮券，打算在永康店選購新年衣物，卻不慎丟失，經調閱監視器後發現被一名阿嬤與小姊弟撿到，花到剩400元，經警方通知阿嬤本人到案，得知此事後備感愧疚，詢問能如何賠償，惟警詢後仍依侵占罪送辦。

台灣本土服飾品牌NET，連續16年都會捐贈提貨券給全台各縣市家扶中心兒少添購新衣，甚至會封館1小時，讓小孩子享受如VIP般的待遇，專心挑選自己喜歡的衣物。

怎料，永康門市1月30日下午讓北台南家扶中心孩子挑選衣服，一對姊弟拿著衣服結帳時，卻發現放在籃子裡的禮券信封袋不見了，2人默默在櫃台旁等待有人拿來歸還，但店家調閱監視器才發現，信封袋被另對姊弟拾獲交給阿嬤。

經確認拾獲的孩子並非家扶兒，但到營業時間結束都無人歸還，且疑似已被花光，家扶因此決定報警處理。永康分局復興派出所4日接獲報案後，調閱監視器確認祖孫3人身份，並通知阿嬤到案，阿嬤也承認收到孫子撿到的禮券後購入3600元衣服，但不清楚是弱勢兒童的提貨券。

雖然阿嬤表示願意等值現金歸還這對小姊弟，警方也提供後續聯繫方式，但此舉已違反侵占罪，後續仍將阿嬤依法送辦。

02/05 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南家扶中心姊弟NET侵占

