賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁今（7日）受南一中校友會邀請演講，會後QA時，有民眾詢問，賴清德總統會特赦阿扁總統嗎？還是這是秘密？陳水扁僅回應，「你多問的嘛！你問我我要問誰，問錯人了嘛！唉，歹勢啦問錯人了」。引起現場聽眾一陣笑聲。

陳水扁今受邀在台大校友會館演講，有現場觀眾詢問，賴政府現在面對朝小野大局面，有沒有什麼建議要給賴清德？陳回應，台灣面對過朝小野大的總統只有兩個，一個是他、另一個是賴清德，阿扁當年「朝更小，野更大」，但還是要去面對。

陳水扁表示，他當年承認自己是少數執政、姿態要低，對話取代對抗，但現在時空背景不同，他也沒辦法說現在就是要怎樣，不一樣的時代、不一樣的總統、不一樣的政治環境，「人家有自己的想法和做法，要謙虛一點，總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有他的道理」。

也有觀眾詢問，如何看待與他私交不錯的民眾黨立委陳昭姿力推「代理孕母」？阿扁回應，陳昭姿當民眾黨不分區立委又不是阿扁推薦，「陳昭姿接受這個位子後才來問我，我能說不同意？」每個人都是獨立個體，「她老公都無法管她，我又不是萬能」。

現在還有觀眾說，對賴清德總統支持不下去。阿扁回應，不支持賴總統，「不然你要支持誰啦？是要支持習近平總統嗎？要支持鄭麗文總統嗎？再怎麼差，也比他們好啦」。