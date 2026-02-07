　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁今（7日）受南一中校友會邀請演講，會後QA時，有民眾詢問，賴清德總統會特赦阿扁總統嗎？還是這是秘密？陳水扁僅回應，「你多問的嘛！你問我我要問誰，問錯人了嘛！唉，歹勢啦問錯人了」。引起現場聽眾一陣笑聲。

陳水扁今受邀在台大校友會館演講，有現場觀眾詢問，賴政府現在面對朝小野大局面，有沒有什麼建議要給賴清德？陳回應，台灣面對過朝小野大的總統只有兩個，一個是他、另一個是賴清德，阿扁當年「朝更小，野更大」，但還是要去面對。

陳水扁表示，他當年承認自己是少數執政、姿態要低，對話取代對抗，但現在時空背景不同，他也沒辦法說現在就是要怎樣，不一樣的時代、不一樣的總統、不一樣的政治環境，「人家有自己的想法和做法，要謙虛一點，總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有他的道理」。

也有觀眾詢問，如何看待與他私交不錯的民眾黨立委陳昭姿力推「代理孕母」？阿扁回應，陳昭姿當民眾黨不分區立委又不是阿扁推薦，「陳昭姿接受這個位子後才來問我，我能說不同意？」每個人都是獨立個體，「她老公都無法管她，我又不是萬能」。

現在還有觀眾說，對賴清德總統支持不下去。阿扁回應，不支持賴總統，「不然你要支持誰啦？是要支持習近平總統嗎？要支持鄭麗文總統嗎？再怎麼差，也比他們好啦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」
特斯拉起火身亡！美男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命
姊弟添新衣禮券被撿走！　路人阿嬤花完到案...超愧疚
全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

台美對等關稅傳月中可簽訂　蔣萬安：期待中央能完整說明

賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

軍購案爭議藍要谷立言別被綠誤導　蔣萬安：立院要嚴格把關

社宅停車場滿是超跑　住都中心：兼鄰里服務功能、非社宅住戶所有

藍台中市長民調時間惹議　宜早不宜遲！盧秀燕：快選個黃道吉日

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

快訊／邵玉銘病逝榮總享壽87歲　曾任新聞局長見證解嚴時代

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

台美對等關稅傳月中可簽訂　蔣萬安：期待中央能完整說明

賴清德總統任內有機會被特赦？　陳水扁：你問我我要問誰

軍購案爭議藍要谷立言別被綠誤導　蔣萬安：立院要嚴格把關

社宅停車場滿是超跑　住都中心：兼鄰里服務功能、非社宅住戶所有

藍台中市長民調時間惹議　宜早不宜遲！盧秀燕：快選個黃道吉日

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

快訊／邵玉銘病逝榮總享壽87歲　曾任新聞局長見證解嚴時代

《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身！重回攝影棚：2年前我就站在這⋯

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

政治熱門新聞

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

塑化劑超標428倍！中國電商Shein商品抽檢2/3不合格　監院要查了

快訊／邵玉銘病逝榮總享壽87歲　曾任新聞局長見證解嚴時代

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

蕭美琴低調逛書展　笑稱還好僅1人認出

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

更多熱門

相關新聞

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

電影《世紀血案》以台灣1980年代林宅滅門血案為背景，卻未曾徵詢該案被害人遺族林義雄意願，即逕自拍攝，神隱未回應的導演徐琨華更是當年警總發言人徐梅鄰之孫，引發爭議，多位演員道歉盼能止血。前總統陳水扁今（7日）表示，林宅血案如此悽慘的事情，要拍可以，但要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏啊！最好就不要去看那部電影，「看你多會拍，你自己欣賞」。

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

關鍵字：

陳水扁賴清德特赦朝小野大民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面