電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

▲前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

電影《世紀血案》以台灣1980年代林宅滅門血案為背景，卻未曾徵詢該案被害人遺族林義雄意願，即逕自拍攝，神隱未回應的導演徐琨華更是當年警總發言人徐梅鄰之孫，引發爭議，多位演員道歉盼能止血。前總統陳水扁今（7日）表示，林宅血案如此悽慘的事情，要拍可以，但要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏啊！最好就不要去看那部電影，「看你多會拍，你自己欣賞」。

電影改編林宅血案卻未獲林義雄首肯，引發外界質疑與抵制聲浪。主演與相關演員陸續出面致歉止血，但導演徐琨華至今未現身說明，反而因其家族與當年警總的關係遭起底，讓風波持續擴大。

陳水扁表示，要拍人家的故事要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏啊！這是倫理、職業道德跟法律規定，不能拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了。這天大地大的事情，林宅血案誰不知道？如此悽慘的事情。

回顧當年，陳水扁透露，當時他在當辯護律師也嚇一跳，他固定在律師事務所開會，開到一半聽到這種事情，開庭的時候當事人在場、家屬在旁邊聽，家裡發生這種天大的事情，這真的很恐怖啊，隔天2月29日，律師團開會完要回去的時候，自己也嚇一跳，因為家裡後門被衝進去了。

陳水扁坦言，自己不敢進去，請人拿著棒球棒，到前面看看是怎麼回事？結果是有人破壞後門、到房間翻箱倒櫃，最後「小偷」拿了兩罐酒、兩只最有紀念意義的訂婚戒指，總共4000元，「你不會怕嗎？前一天對付當事人，隔天對付律師，就是這樣嘛！」

陳水扁也提到，美麗島事件這樣辯護下來，經過很久，女兒讀國中時，教官升旗時點名陳幸妤爸爸是壞人、美麗島這件事都是壞蛋、為美麗島事件辯護的也是壞蛋，女兒差點忍不住上去跟教官理論，「這不是單一事件，好幾個律師同伴都有類似經驗」。

陳水扁強調，林宅血案不是開玩笑的，要拍可以，但要經過人家同意，沒有人家同意，怎麼對都不對啦，最好就不要去看那部電影，「看你多會拍，你自己欣賞就好」。