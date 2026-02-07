快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署今（7日）下午4時50分針對12縣市發布低溫特報，寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明（8日）至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署體感溫度預報，本島新竹縣市、苗栗縣明日的體感溫度剩3度，離島則是連江縣體感-2度最低。

低溫特報

影響時間：07日下午至08日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣

＊黃色燈號(寒冷)：台中市、花蓮縣

根據氣象署預報，今日寒流南下，越晚越冷，台南以北及宜蘭低溫約11至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至17度。

另外，若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

氣象署指出，明晚至下周一清晨是這波寒流最冷時刻，局部低溫恐下探6度。



資料來源：氣象署