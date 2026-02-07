　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署今（7日）下午4時50分針對12縣市發布低溫特報，寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明（8日）至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署體感溫度預報，本島新竹縣市、苗栗縣明日的體感溫度剩3度，離島則是連江縣體感-2度最低。

低溫特報
影響時間：07日下午至08日晚上
＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
＊黃色燈號(寒冷)：台中市、花蓮縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日寒流南下，越晚越冷，台南以北及宜蘭低溫約11至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至17度。

另外，若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

氣象署指出，明晚至下周一清晨是這波寒流最冷時刻，局部低溫恐下探6度。

資料來源：氣象署

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

NET封館送暖持續16年　雲林家扶近千親子開心添新衣

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻：可不是倉鼠

林宅血案的凶手「有常識都知道」　王婉諭：《世紀血案》不該上映

6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜　運動局：要求立即撤展

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身　最佳看飛機地點曝光

