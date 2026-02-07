　
國際

妻子流產後「拒愛愛」！韓男惱羞勒斃她　靈堂被逮二審判25年

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲被害人流產後身體尚未恢復，就被要求性交，拒絕後慘遭丈夫勒斃。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

南韓一名男子因妻子流產後拒絕發生性行為，竟在酒後將妻子勒斃，一審被判25年有期徒刑，二審法院仍維持原判。根據起訴書內容，妻子遇害前早就因丈夫不顧身體狀態多次性交要求，而提出離婚意願，怎知仍釀成悲劇。

根據南韓法界2日公布的訊息，首爾高等法院1月30日針對這起殺人案作出二審判決，維持一審對被告的25年有期徒刑判決。這名男子在結婚僅3個月後，便於2025年3月在首爾市江西區的住處內，趁酒醉狀態勒斃妻子。

檢方調查發現，被告從妻子懷孕初期開始，一直到流產後在醫院接受治療期間，始終不斷向妻子提出性行為要求。

更令人髮指的是，被害人2025年1月新婚不久，就曾向丈夫表達離婚意願。被告發現妻子傳訊息給友人稱，「丈夫一直要求發生關係讓我很痛苦」、「我很後悔結婚」等，因而怒火中燒犯下殺人罪行。案發後，這名男子竟還若無其事地在妻子靈堂守夜，最後在靈堂被警方逮捕。

被告起初矢口否認犯行，但在警方出示證據後改口辯稱「這是偶發性犯案」。在二審審理過程中，被告聲稱自己主動報案應視同自首，並宣稱是因為妻子拒絕性行為且向他人說自己壞話才導致犯案，企圖減輕刑責。然而法院完全不採信這些說詞。

首爾高等法院在判決理由中嚴正指出，「案發當時被害人正處於容易受到侵害的脆弱狀態，即使以被告的主張為前提來思考，也很難認定被害人對於殺人行為有任何過失責任。」

法院更點名被告在偵查過程中不斷改變供詞，甚至還唆使被害人家屬作偽證，謊稱妻子是因過量服用安眠藥身亡，企圖誤導偵查方向。

審判長在判決書中強調，被告「積極隱匿犯行並進行偽裝工作」，其犯罪手法惡劣且毫無悔意，因此維持原判25年重刑。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

 
南韓殺妻案法院判決流產家庭暴力

