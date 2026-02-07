穿財神服進市場！台中市議員謝志忠送祝福迎新年

▲謝志忠身穿財神爺服裝，發送紅包與春聯，民眾驚喜排隊合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議員謝志忠今（7）日前往后里第一市場發放小紅包，感謝鄉親的支持與照顧，隨後再轉往后里鎮安宮，發送總統賴清德「七喜春來」、立法院副院長蔡其昌「台灣尚勇」、立委何欣純「吉馬有春」等春聯，向鄉親拜早年。謝志忠特別換上財神爺造型亮相，民眾紛紛排隊合影留念，年節氣氛熱鬧滾滾。

市場內人來人往，攤商忙著招呼顧客，謝志忠沿著攤位逐一發送紅包與春聯，不時停下腳步與長輩寒暄問候，也替孩子們送上祝福。穿著財神裝的他走到哪裡，快門聲就響到哪裡，不少民眾直說「好久沒看到這麼有年味的活動」，也有人特地排隊，只為和「財神議員」合影留念。

謝志忠表示，過去常有許多后里的鄉親為了索取春聯，專程前往豐原服務處，因此今年特別走進地方，親自將祝福送到大家手中，讓年節溫暖更貼近生活。特別感謝好友森哥協助設計創意書法，讓今年的小紅包與春聯增添巧思與溫度，不再沿用傳統「一元復始、萬象更新」字樣，而是以更貼近生活的祝福呈現，讓民眾感受到不同以往的新意。

謝志忠進一步說明，今年紅包上寫著「2026馬上好野」，馬字同時代表2026年的生肖，也象徵「馬上有錢、好運快來」。細看設計巧思，數字「2026」乍看之下像「2025」，其實是將「5」向上延伸一筆而成，寓意新的一年不只是數字的更替，而是一起向上、一起進步，代表對鄉親長久陪伴與共同努力的期許。

他強調，這份祝福不只是過年應景，更是一種長期陪伴的象徵，希望與鄉親繼續並肩前行，讓生活一年比一年更好，地方一年比一年更進步。農曆春節將至，謝志忠也向后里鄉親與市場攤商送上誠摯祝福，期盼新的一年生意興隆、家庭平安、萬事順遂，大家都能「好運又好野」，迎接充滿希望的2026年。