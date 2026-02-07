快訊／邵玉銘病逝榮總享壽87歲　曾任新聞局長見證解嚴時代

▲前行政院新聞局局長邵玉銘病逝。（資料照／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

曾於1987年7月14日代表政府宣布解嚴的前行政院新聞局長邵玉銘，今（7日）病逝台北榮民總醫院，享壽87歲。

資深媒體人葉樹珊今天在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組表示，「很遺憾地跟各位姐妹報告：本會理事、資深會員靳秀麗的夫婿邵玉銘前局長於今天往生。」而慈濟委員也發動志工前往榮總助念。

邵玉銘1938年11月3日出生於滿洲國濱江省蘭西縣（今黑龍江省綏化市蘭西縣），1948年隨父母來台，於政大外交系畢業後赴美深造，取得美國芝加哥大學歷史學博士位。

邵玉銘1982年從美國返台後，於政大外交系任教，曾任政大外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任，1987年至1991年間出任行政院新聞局長，任內適逢解嚴、開放老兵回中國大陸探親、開放報禁等政策，前總統蔣經國逝世等重大事件，皆由邵玉銘代表政府對外發布訊息。

除擔任新聞局局長之外，邵玉銘也曾出任國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主任委員、公視董事長、華視董事長、國立政治大學外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任等職務。

眷村雜誌原預定2月8日在台北國際書展邀請邵玉銘以「我的童年流亡三部曲」為題開講，不過，邵玉銘臨時因病取消出席活動。

聽聞邵玉銘過世，資深媒體人陳月卿也在女記者作家協會中華民國分會的LINE群組表示，去年12月底人間福報釋妙熙社長，要她為台北市記者公會成立60周年的出版品寫篇稿，她文中特別提到邵玉銘對台灣不致力於培養資深記者的遺憾。沒想到這本書尚未出版，邵玉銘即離世，讓人遺憾。