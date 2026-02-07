　
大陸 大陸焦點 特派現場

82歲老婦「50元」懸賞尋人遭諷沒誠意　買賣平台揭辛酸內幕

▲▼ 機器人練舞、一早上趟二十個老太太、懸賞金五十元被譏笑 。（圖／翻攝 河南衛視、五點視頻、瀟湘晨報）

▲82歲老婦「50元」懸賞尋人遭諷沒誠意，買賣平台揭辛酸內幕。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

記者任以芳／綜合報導

大陸一則由法院發布的懸賞公告引起大眾關注，青海西寧一位82歲的老太太，因購屋遭騙光40多萬人民幣積蓄，隨後透過平台發布「50元」人民幣懸賞金尋找欠款人，結果遭部分網友嘲諷「沒誠意」。對此，承辦平台與相關單位揭露老太太背後的辛酸故事。

這起案件源於一起房屋買賣合約糾紛。根據裁判文書網資料顯示，這位82歲的老人當時向被告支付了39萬元購屋款（約合175萬台幣），隨後才驚覺對方根本不是房屋所有權人，導致交易無法履行，一生積蓄付諸流水。雖然法院在2023年11月判決被告必須返還購屋款及違約金共計40餘萬元，但被告至今已失聯兩年多，執行難度極大。（單位：人民幣，同下）

負責發布懸賞的「法信懸賞平台」楊經理也透露該起事件背後背後傷心與無奈，老太太拿出50元（200多元台幣）懸賞金，已是生活貧困的老人能拿出的最大誠意，「唯一」願望是在有生之年，能拿回屬於自己的房子。

至於懸賞金額是由申請人自願確定。他進一步在評論區說明，申請人是一位不識字且生活極度貧困的八旬老婦，案子拖了兩年多毫無進展，這50元對她而言已是傾其所有。平台希望透過公開說明，讓外界理解老人家身處的困境，而非單純以金額衡量其尋人的決心。

目前，由於被執行人持續失聯，老人的購屋款項仍未追回。此案不僅揭露了房產交易中的詐騙風險，也反映出基層弱勢族群在法律執行過程中的無力感。法律人士指出，懸賞公告是尋找失蹤債務人的最後手段之一，雖然金額較低，但仍具備法律效力。

這則「50元懸賞」背後所承載的，是一位老人晚年的全部希望。目前相關單位已加強對此案的關注，希望能早日尋獲被執行人，協助老太太討回血汗錢。這起事件也引發大陸公眾對弱勢族群法律援助與執行效率的深層思考。

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

