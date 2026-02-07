台南尚青農產進駐愛買　黃偉哲北上推薦產地直送好滋味

▲台南尚青優質農產進駐全台13家愛買量販門市，市長黃偉哲北上出席板橋愛買上架記者會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為拓展台南優質農產品銷售通路，台南市農產運銷股份有限公司攜手遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等台南鮮果，以及多項農漁特產品，7日起進駐全台13家愛買量販門市同步販售，讓全台消費者都能就近選購產地直送的新鮮好物。

台南市長黃偉哲7日特別北上出席板橋愛買上架記者會，並協同夫人劉育菁親自向北台灣民眾推薦「臺南尚青」的農產品。

市長黃偉哲表示，此次與遠百愛買合作，讓北部消費者能在便利的量販通路，一站式選購來自台南的優質農漁畜產品。現場除各式新鮮水果外，也包含虱目魚、台灣鯛等水產品，提供現場處理或代客料理服務，滿足不同消費需求；同時還有肉乾、肉片、烏魚子、魚丸等加工品，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓、地瓜酥等應景年貨，品項相當多元。

黃偉哲強調，台南不僅是科技重鎮，更是農業大市，擁有品質穩定、健康營養的農特產品，透過與大型量販通路深化合作，能持續將最好的產品推薦給全台消費者，也歡迎民眾在通路選購之餘，實際走訪台南，親身感受在地農業的魅力。

遠東百貨副總經理陳佑任表示，遠百愛買已與台南市政府完成合作備忘錄（MOU）簽署，將於全台13家愛買量販門市上架推廣臺南優質農漁產品，讓消費者就近選購品質新鮮、價格實惠的台南好物。此次活動除於板橋、桃園等門市同步推廣外，也配合年節採買需求，提供多元農特產品作為年貨與年菜選擇。

遠百愛買量販營運長姚偉昱指出，未來將依季節規劃持續辦理展售與推廣活動，優先引進最新鮮的台南農產，並逐步擴大合作品項，讓更多北部及全台消費者，都能在愛買通路輕鬆購買到台南優質農特產品。

台南市農業局表示，透過記者會與試吃活動，讓民眾能直接感受台南農特產品穩定且優質的品質，有助於提升消費信心與市場能見度，未來也將持續結合通路資源與行銷活動，推動更多台南農漁產品進入全台市場，提升整體產業價值。