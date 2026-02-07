2026台灣燈會嘉義智慧燈區首次亮相　科技綠能新體驗等你來

▲▼ 2026台灣燈會「智慧城市燈區」，探索嘉義未來生活的新視野 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日登場，嘉義縣政府特別規劃「智慧城市燈區」，以綠色環保與未來智慧生活為核心，呼應本次燈會主題「點亮嘉義，光躍台灣」。燈區將嘉義豐富的人文地貌與農業物產作為底蘊，結合科技互動與綠能概念，呈現嘉義從「農業大縣」邁向「農工科技大縣」的轉型願景。

策展團隊規劃三大特色燈座，分別展現智慧與創新：

「城市暖光咖啡館」以台灣深厚的咖啡文化為靈感，運用光影與香氛系統打造互動空間，讓民眾能「喝、聞、感受」，象徵城市生活中的休憩與交流片刻。

「時光歸鄉・希望無限列車」取材嘉義火車車廂，重現啟程與歸來的動人場景，透過雙面LED光牆形成穿越時空的感官走廊，帶領觀者體驗嘉義過去與未來的緊密連結。

「茶語資料場」以嘉南平原與阿里山茶園地貌為靈感，燈座裝置排列成愛心符號，象徵土地與人的深厚情感。觀者置身其中，如同漫步茶園梯田，隨光與聲律動，感受茶文化的脈動與韻味。

嘉義縣政府表示，智慧城市燈區結合光影、數據與茶香的感官體驗，除了展現城市轉型與科技創新，也讓民眾透過互動體驗重新認識嘉義文化與生活節奏。縣府誠摯邀請全國民眾共赴這場結合科技、藝術與文化的燈光饗宴，一同預見嘉義未來的可能樣貌。