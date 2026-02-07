聯合國制裁像廢紙！揭北韓「私下換取肉品」　向白俄出口汽車零件

▲北韓最高領導人金正恩。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）持續規避聯合國制裁，私下深化與白俄羅斯的貿易往來。美國北韓專門媒體《NK News》披露，白俄羅斯去年底向北韓輸出數千公噸牛肉、雞腿及肉類罐頭等加工肉品，北韓則回供汽車零件，相關交易疑似透過第三國企業「掛名操作」，明顯違反聯合國安理會對北韓的出口禁令。

根據《NK News》，白俄羅斯獨立媒體《Zerkalo》調查指出，白俄羅斯2024年12月在波蘭企業的協助下，將價值數十萬美元、重達數千噸的肉類產品運往北韓。調查團隊透過貨物提單與企業擔保文件，確認貨品經俄羅斯轉運，最後由圖們江鐵路口岸進入北韓。

文件顯示，收貨方為名為「Korean Trading Company Songjin」的北韓企業。《NK News》追查發現，該公司2019年在俄羅斯登記，去年11月更新地址，其在北韓的登記地點位於平壤貞柏洞，多家遭聯合國制裁的北韓企業，包括First Oil、Korea Euljibong Shipping及Baekma Shipping都設在該處同一住址。

此次肉品交易的關鍵仲介，為一名白俄羅斯人持有的波蘭公司。貨物提單指出，2024年12月成立、設於波蘭首都華沙的「Zendia」公司被列為買方，實際負責人為白俄羅斯公民拉傑維奇（Dmitry Razevich）。他向《Zerkalo》說明，該公司僅代替白俄羅斯合作夥伴進行付款，並未直接採購肉品。

除了食品交易外，北韓也被指向白俄羅斯軍工體系提供關鍵零件。資安公司Dallas Park指出，北韓向白俄羅斯企業輸出汽車零組件，供應對象為全球最大洲際彈道飛彈（ICBM）移動式發射車製造商之一的明斯克汽車工廠（MAZ）。

報告指出，當地工程師受僱於MAZ的「空殼子公司」，並與平壤的「朝鮮慶興第一貿易公司」協調採購精密轉向系統、電子控制模組及聚氨酯軟管等設備。依聯合國安理會第2397號與2375號決議，上述品項均禁止北韓出口。為避開監管，MAZ同時與中國的掩護企業簽約。不過，報導坦言，相關細節尚未獨立查證。

報導也指出，北韓與白俄羅斯近年政治與外交關係持續升溫。作為俄羅斯最堅定盟友之一，白俄羅斯與北韓是少數公開力挺俄軍入侵烏克蘭的國家。去年9月，北韓最高領導人金正恩在北京閱兵時會晤白俄羅斯總統魯卡申科，並邀請對方訪問平壤。同年10月，北韓外務相崔善姬訪問該國首都明斯克，與白俄羅斯外長雷任科夫同意擴大貿易與多領域合作。