2026台灣燈會攜手青森睡魔　打造亞洲首例巨型燈籠

▲▼ 2026台灣燈會「青森睡魔抵嘉」，翁章梁縣長與小朋友體驗巨型紙燈籠 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會邀請日本青森睡魔師團隊來台，現地製作巨型睡魔燈籠，並將於3月7日「Team Taiwan」大遊行亮相，象徵台日深厚文化交流。嘉義縣長翁章梁7日前往「睡魔小屋」，與小朋友一起體驗燈籠製作，近距離感受日本傳統工藝魅力。

為深化台日青年交流，縣府6日邀請永慶高中60名師生參觀睡魔燈籠工作坊，並與青森公立大學睡魔部進行文化互動，了解睡魔祭典歷史與創作精神。旅日作家下町貴族指出，目前青森僅16位具資格的睡魔師，此次來台的諏訪慎與林廣海為重量級師傅，攜手設計巨型燈籠，意義非凡。

青森睡魔曾於2001年前往英國大英博物館展演，此次來台是亞洲首例，也是首次由兩位現役睡魔師共同製作巨型睡魔燈籠。考量台灣氣候潮濕，縣府將燈籠展出場域規劃為室內空間，以完整呈現作品細節。展出作品融合嘉義配天宮信仰文化，取材樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，結合紅白牡丹及玉山意象，呈現兼具嘉義特色與台灣精神的巨型藝術品。

3月7日「Team Taiwan」大遊行將集結逾30組表演團隊、超過千人演出，融合在地文化與國際交流。翁章梁表示，青森睡魔團隊派出8位職人來台，遊行當天將有50位核心成員參與，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、舞動「跳人」與牽引燈籠的「曳き手」，原汁原味呈現青森睡魔祭典文化，邀請國內外遊客感受夏日祭典熱鬧與感動。