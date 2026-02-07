嘉義水上分局雨中演練　強化金融防搶攔截

▲▼ 水上分局防搶演練 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局因年關將屆，為有效防制本轄金融機構遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪案件，以實警防搶演練以提升金融機構本身之自衛反應能力及加強員警攔截圍捕勤務機動性，轄內如遇案件發生時能即時反應實施蒐證、攔截圍捕等作為，水上分局除在各金融機構實施防搶宣導外，特於昨(6)日10時許假「嘉義縣太保市農會安東分部」實施金融機構防搶攔截圍捕實警演練。

演練假想歹徒利用「太保市農會安東分部」位於嘉168線旁，動線便利，搶劫（奪）財物後，可以沿嘉168線東向往高速公路或西向往快速道路逃離本轄；設定2名歹徒頭戴鴨舌帽、口罩，共乘一輛汽車到達太保市農會安東分部持槍枝進入搶劫財物，為威嚇行員就範，並對天花板射擊1發並高喊「搶劫」！脅迫行員交出桌上及抽屜內現款得手後坐上在外接應之汽車，沿嘉168線向西後迴轉嘉168線往水上交流道方向逃逸。

勤務指揮中心接獲金融機構遭搶之警報訊號後，立即通報線上警力前往現場，並即時啟動攔截圍捕機制，指派轄區各所組成攔截網，在歹徒可能逃逸之道路實施攔截圍捕，雖天公不做美，但演練過程落實逼真，顯現警方執法無所不在。

水上分局分局長曾文勇表示：實施「金融機構防搶演練」的主要目的，在透過演練除了提升金融機構業者自我安全防衛能力外，更讓同仁熟悉攔截圍捕之執勤技能，以展現本分局維護治安之意志與決心，全力投入115年加強重要節日安全維護工作，讓轄區民眾平安快樂過好年。