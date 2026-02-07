　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

台灣「藥字第1號」是他！張國周傳奇背景曝　網加碼：醫字第1號也是神人

▲藥師蘇柏名近日在社群分享藥字第 000001 號的傳奇人物，是張國周強胃散的創始人張國周，引發熱議。（翻攝自維基百科）

文／鏡週刊

每一位藥師的證書都有專屬的編號，近日藥師蘇柏名在社群平台分享知識表示，第一號持有人竟是「張國周強胃散」的張國周，蘇柏名提到，張國周不僅是東京藥科大學畢業的高材生，還是一位書法家。貼文引發熱議，也有醫師留言表示，醫師第一號則是傳奇人物杜聰明博士，曾經擔任過台大醫學院第一任院長，也是前高雄醫學院創辦人。

藥師蘇柏名是日前在Threads發文，並分享維基百科一張老舊照片，畫面中顯示的是民國35年3月11日頒發的藥劑師臨時證書。蘇柏名寫道，每位藥劑師都有一個專屬的證書字號，像他自己就是第035083號，而「藥字第000001號」的傳奇人物就是證書提到的張國周。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇柏名表示，張國周就是「張國周強胃散」的創始人，他老人家不僅是東京藥科大學畢業的高材生，更是一位厲害的書法家。原PO說，當了10幾年藥師，今天才知道原來我們的「大師兄」這麼有來頭，實在太驚訝了！

貼文引發網友熱議，有醫師也提到，張國周是結合中西醫治療的大前輩，強胃散裡面成分中藥、西藥各半，「西藥處理胃酸過多，中藥處理消化不暢，這配方邏輯精妙。」

另外，也有醫師留言分享「醫字第000001號」，是醫界傳奇杜聰明博士，他1922年獲得京都帝國大學醫學博士學位，是台灣第一位醫學博士，曾經擔任台大醫學院第一任院長，也是前高雄醫學院（已升格為高雄醫學大學）創辦人。


更多鏡週刊報導
最新畫面曝光！17歲少年朝「太平茶行」狂轟25槍　卡彈竟「淡定排除再掃射」
生活只剩賺錢看醫生！28歲OL感嘆「出社會被摧殘」　釣出一票同齡社畜共鳴
塑膠微粒別喝下肚！醫揭白開水煮沸「直接喝」隱憂　加1步驟較安全

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」
特斯拉起火身亡！美男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命
姊弟添新衣禮券被撿走！　路人阿嬤花完到案...超愧疚
全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

NET封館送暖持續16年　雲林家扶近千親子開心添新衣

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻：可不是倉鼠

林宅血案的凶手「有常識都知道」　王婉諭：《世紀血案》不該上映

6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜　運動局：要求立即撤展

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身　最佳看飛機地點曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

快訊／12縣市低溫特報　最凍時刻「體感剩3度」

NET封館送暖持續16年　雲林家扶近千親子開心添新衣

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻：可不是倉鼠

林宅血案的凶手「有常識都知道」　王婉諭：《世紀血案》不該上映

6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜　運動局：要求立即撤展

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身　最佳看飛機地點曝光

《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身！重回攝影棚：2年前我就站在這⋯

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

【防君子不防瘦子】38公斤女子開門不用鑰匙　直接穿越鐵門回家

生活熱門新聞

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

韓妞愛上「這一杯手搖」：好喝到連喝3天

三鳳中街2袋糖果2500　商圈回應了

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

轟《世紀血案》是拿饅頭沾血　律師：不該拍

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

《世紀血案》還會上映嗎？網反應一面倒

更多熱門

相關新聞

軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

軍醫官收賄百萬放水藥商　監察院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

杜政璋擔任高雄國軍總醫院岡山分院中校臨床藥事科主任期間，利用職務之便在藥事審議時放水，或開立特定藥品藉此收受藥商近百萬賄款。監察院今（6日）發布新聞稿表示，杜政璋利用公務上之權勢及機會，收受藥商賄賂，嚴重敗壞官箴，監察院通過浦忠成、陳景峻、林郁容委員所提彈劾案，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

診所院長對女藥師貼頸捏臀　判5月定讞

診所院長對女藥師貼頸捏臀　判5月定讞

雄中考卷「老師夢到什麼出什麼」　學生崩潰

雄中考卷「老師夢到什麼出什麼」　學生崩潰

鄉下買普拿疼比較貴？　藥師嘆只賺10元還被靠北

鄉下買普拿疼比較貴？　藥師嘆只賺10元還被靠北

關鍵字：

藥師張國周強胃散杜聰明醫學歷史

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面