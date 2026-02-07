穿名牌吃霸王餐！「肉償抵帳」台女網美二度拒出庭　傻眼理由曝





34歲台裔鍾姓網美（Pei Chung）多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐被捕，4日再度拒絕離開雷克島監獄，前往布魯克林法院接受精神鑑定，二度上演「不出庭」戲碼，不過法官澤爾曼諾維茨（Jacob Zelmanovitz）這次乾脆讓她繼續關在牢房，不再強制押送出庭。

律師稱雷克島停電 精神鑑定被迫延期

《紐約郵報》報導，鍾女辯護律師德查勒斯（Henry Dechalus）向媒體聲稱，「上周原定進行評估的那天雷克島剛好停電，所以必須重新安排時間。」法官考量到精神鑑定尚未完成，加上鍾女去年12月17日出庭時的脫序行為，決定暫時不傳喚她。

當時鍾女被強制從雷克島押解到法庭，審理過程中不停打斷法官雷諾斯（Orville Reynolds）發言。法官忍無可忍怒斥，「我說話的時候妳不要說話！明白嗎？」沒想到鍾女反嗆，「那是不對的。」

至少吃霸王餐10次 尿遁躲45分鐘還想肉償

據警方說明，鍾女至少10次在紐約高檔餐廳用餐後拒付帳單，甚至曾躲在洗手間45分鐘，被找到後還詢問服務生「能不能做什麼就不用付錢？」暗示以性服務肉償。她在社群平台經營美食部落格，炫耀自己「體重99磅、沒整形」，經常穿著Prada、Louis Vuitton等精品拍照，卻付不出4500美元（約14萬台幣）保釋金。

律師聯絡台灣家人未獲回應 已關押3個月

德查勒斯表示，正試圖聯絡鍾女在台灣的家人協助支付保釋金，但至今未獲回應。她去年11月因竊盜罪名被收押至今已關押3個月，下次開庭日期訂在3月5日，屆時將處理延宕已久的精神鑑定事宜。