政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白持續拒審1.25兆國防特別預算，美國政要、國務院則多次表態支持國防特別預算。前總統陳水扁今（7日）受南一中校友會邀請演講，被問到軍購預算，阿扁舉扁政府時期三大軍購案為例，他表示，國民黨、親民黨那時候怎麼要求他都照辦了，但預算還是走不進立法院大門，國親高層還對美國說沒有反對，「但政治就是這麼玩的」，後面馬英九要買也買不到了。陳水扁坦言，非常同情賴清德，確實比他當總統時還難當，一定要支持賴清德跟1.25兆國防特別預算。

對於台下聽眾詢問軍購案，陳水扁表示，現在有1.25兆國防特別預算，扁執政時期也有三大軍購案編6千多億，後來刪到剩4千多億，特別預算改成一般預算，國民黨馬英九、親民黨宋楚瑜聯手反對，為了三大軍購案尤其柴電潛艦，這不是他裝會要買，是李登輝總統說想買10艘、美國總統柯林頓不賣。

陳水扁透露，阿扁比較好運，美國政黨輪替換小布希，馬上派人到官邸，說台灣過去要買軍火一年一次、北京一年吵一次，不如清單拿出來一次批過，反正也是吵一次不用每年吵，清單也不能亂開，自己拜託湯曜明總長開清單，六大軍購，第一順位是神盾艦、柴電潛艦是第六順位，他把順位互換，其他都照總長清單，美國也很阿莎力一次都過，有這麼好的美國總統嗎？

陳水扁坦言，結果因為這件事情，美國也怪阿扁，美國說他們一次過，結果預算都沒有走出國防部到立法院審查，為此自己也很不開心，後來下條子說何時之前一定要出國防部，但陸軍反對、只有海空軍贊成，所以沒有辦法，自己連任後把國防部長換掉，換海軍的李傑，結果預算還是走不進立法院大門，每次反對，非常囂張。

對於當時軍購案，陳水扁表示，他們那時候罵凱子外交、凱子軍購，他說沒關係，要刪多少都照你們，他們說不要一次特別預算就過，希望改成年度預算，他也照辦了，結果還是沒過，為了這個自己不是吃飽太閒，在台北賓館跟宋楚瑜開扁宋會，簽10條還畫押，其實重點只有一條就是支持軍購案。

陳水扁透露，扁宋會後，宋楚瑜說要去北京，還說要帶阿扁總統的口信，不用口信，自己只有八個字，你敢講就講，主權、民主、和平、對等。宋楚瑜還拿筆記本記，記完放口袋，結果去到北京忘記從口袋拿出來，看到胡錦濤就嚇到了，哪有講什麼主權不主權，回來馬上翻口供，比國民黨還反對軍購案。

對於軍購史，陳水扁表示，國民黨時代要買、美國不賣，阿扁時代要買、美國也要賣，結果國民黨反對，美國AIT處長楊甦隸2009年請國民黨、親民黨立院高層、重量級委員吃飯，問他們為何反對，這是對台灣好的。他們說自己沒有反對，「但政治就是這麼玩的」，這都有白紙黑字，楊甦隸親口說的。

陳水扁嚴肅表示，國防預算、國家預算可以開這種玩笑？把國家安全全部玩掉，可以嗎？因為一趟北京之旅，回來之後全都不一樣了，用他的例子，等後來馬英九說也要買柴電潛艦，美國又政黨輪替了，歐巴馬不賣了，也才有國艦國造，不然早就成軍了不是嗎？現在還要開這種玩笑嗎？

陳水扁指出，台灣有自己的國家安全、利益，對賴清德總統非常同情，也要好好做他的後盾，因為確實很難做，比他當總統時還難當，一定要支持賴清德，當然時勢不同，但更要支持賴清德、賴政府、1.25兆國防特別預算。

02/05 全台詐欺最新數據

陳水扁回顧藍營擋軍購史　坦言同情賴清德「比阿扁時還難當總統」

電影《世紀血案》以台灣1980年代林宅滅門血案為背景，卻未曾徵詢該案被害人遺族林義雄意願，即逕自拍攝，神隱未回應的導演徐琨華更是當年警總發言人徐梅鄰之孫，引發爭議，多位演員道歉盼能止血。前總統陳水扁今（7日）表示，林宅血案如此悽慘的事情，要拍可以，但要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏啊！最好就不要去看那部電影，看你多會拍你自己欣賞。

陳水扁軍購預算賴清德國防特別預算國民黨民進黨親民黨

