生活 生活焦點

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

▲口湖鄉一處魚塭旁遭棄置大量肉鵝屍體，引發防疫單位關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲口湖鄉一處魚塭旁遭棄置大量肉鵝屍體，引發防疫單位關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

春節將近，防疫壓力升溫，雲林縣卻傳出鵝農棄置病死禽隻事件。四湖鄉一名吳姓鵝農4日將316隻肉鵝運送並棄置於6公里外的口湖鄉魚塭，經縣府動植物防疫所確診感染H5N1高病原性禽流感，由於棄置地點周邊仍有其他養禽場，恐增加疫情擴散風險，縣府認定情節重大，除全面啟動防疫機制，也將依多項法規從重量處，最高可裁罰115萬元。

雲林縣動植物防疫所表示，4日接獲口湖鄉公所通報，有民眾發現魚塭內遭人棄置大量肉鵝屍體，外觀疑似出現禽流感症狀，立即派員到場採樣並展開溯源調查。經追查確認，該批肉鵝來源為四湖鄉一名年約50歲的吳姓鵝農，對方將原本飼養於四湖的肉鵝，以車輛載運至口湖鄉棄置，運送距離約6公里。

動防所長廖培志指出，相關樣本於昨日確診為H5N1禽流感，防疫人員隨即前往吳姓鵝農飼養場執行清場作業，將場內共1626隻肉鵝全數撲殺，並針對棄置魚塭及周邊公共區域加強消毒，同時針對兩處地點半徑一公里內共36處禽場進行採樣與健康訪視，以降低病毒擴散風險。

▲口湖鄉一處魚塭旁遭棄置大量肉鵝屍體，引發防疫單位關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從四湖鄉丟到口湖鄉，病死鵝棄置案衝擊雲林防疫線。（圖／記者游瓊華翻攝）

廖培志表示，棄置魚塭在事發後即實施移動管制，昨完成水體與魚池採樣，今中午檢驗結果出爐，均呈陰性反應，確認未造成水域污染，將依程序解除管制措施。另調查發現，吳姓鵝農在四湖鄉共設有兩處鵝場，各飼養約1500隻肉鵝，且今年度原本有與化製業者簽約，但仍將病死鵝隻任意棄置，已明顯違反防疫與處理規範。

防疫人員今天也前往另一處尚未發病的鵝場進行採樣，初步觀察鵝隻健康狀況尚屬正常，相關檢驗結果最快明天出爐，將持續列管追蹤。雲林縣長張麗善表示，禽流感屬高度風險傳染病，飼主若未依規定通報，反而將染病禽隻棄置至他人魚塭，不僅缺乏公德心，也對整體防疫體系造成嚴重破口。

縣府將嚴正看待此案，對該名鵝農除不予任何撲殺補助外，並依違反《動物傳染病防治條例》裁罰5萬至100萬元、《畜牧法》裁罰3萬至15萬元，並移請環保局依《廢棄物清理法》處辦，合計最高可裁罰115萬元。縣府也呼籲，養禽業者若發現異常死亡情形，務必即時通報，由防疫單位依標準程序處理，切勿心存僥倖或任意棄置，共同守住雲林重要的畜禽產業與公共安全防線。

 


女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」
特斯拉起火身亡！美男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命
姊弟添新衣禮券被撿走！　路人阿嬤花完到案...超愧疚
全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

禽流感雲林鵝農防疫棄置肉鵝撲殺

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

