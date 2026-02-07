　
地方 地方焦點

住進雲海裡！阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿里山賓館「雲端之森」頂級客房位於該館最高樓層。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山以日出、夕陽、雲海、森林與鐵道「五奇」美景聞名國際，而坐落於園區核心、擁有百年人文底蘊的阿里山賓館，看準森林療癒與深度旅遊趨勢，於 2026 年正式推出全新升級的頂級客房——「雲端之森」。在海拔 2,274 公尺的制高點，邀請旅人放慢腳步，沉浸於高山森林與雲瀑的詩意之美。

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲頂級客房外都有180度的廣角陽台，可以與大自然森林對話。（圖／記者翁伊森攝）

​阿里山賓館總經理王覺非表示，在高海拔地區進行空間改造充滿挑戰，歷經一年多時間，克服物料運輸與建造不易的困境，全新打造六間頂級客房。設計團隊以「雲端之森」為核心概念，利用大片落地窗引入自然光，讓室外的扁柏與杉林宛如動態壁畫。每間客房皆設有窗邊獨立式浴缸，讓旅人在沐浴時即可平視雲霧流轉。其中兩間房型更規劃專屬陽台，讓旅人能跨出室內，迎向遼闊森林與晨曦雲海。

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲頂級客房為一大床設計，還放上情侶小熊為家人情侶之間的情感升溫。（圖／記者翁伊森攝）

​除了私密客房，賓館更規劃了專屬私人交誼廳。空間設計融合溫暖的木質元素與明亮的「愛馬仕橘」色系沙發，營造出既奢華又溫馨的居家感。交誼廳同樣擁有無死角視野，可遠眺神祕的塔山步道與眠月線景觀，看清晨迎光、黃昏賞日，靜靜感受光影在山巒間的律動。

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲專屬私人交誼廳充滿溫暖的木質元素，與明亮的「愛馬仕橘」色系沙發，在室內就讓人視野開闊。（圖／記者翁伊森攝）

​配合新房型上線，阿里山賓館亦推出結合在地文化的專案行程。三月花季可體驗和服漫步，回味林業歷史；四至五月則由專人引領走入水山療癒步道與舊鐵道路線，在芬多精環繞中舒展身心。「雲端之森」不僅是住宿的升級，更是一場找回內心平靜的療癒假期。

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台最高歷史飯店再進化！阿里山賓館「雲端之森」頂級客房全開箱 。（圖／記者翁伊森攝）

相關新聞

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

近日阿里山賓館房價掀起網友熱議，業者今（19日）再發聲明表示，近期網路流傳高定價的房價並非實際賣價，且去年更砸下重資完成改裝歷史館35間客房，將房價調降2000元，並在現代館打造全新頂級客房，預計將於2月春節後正式亮相。

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

元旦必訪阿里山　曙光日出音樂會

元旦必訪阿里山　曙光日出音樂會

神木下婚禮　新人入住阿里山賓館

神木下婚禮　新人入住阿里山賓館

阿里山貴賓館歷史文化新書發表

阿里山貴賓館歷史文化新書發表

