曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨拋出參選新北市長後首波政見，聚焦都更議題，但被民進黨議員卓冠廷等人質疑，這是新北市執行中的政見。對此，黃國昌今（7日）表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況、「卓冠廷對於新北現在都更的速度滿意嗎？」對此，卓回應，黃國昌被發現都更政見是空包彈、加蔥當新政見，就開始轉移焦點。

對於黃國昌回應，「卓冠廷議員他只要回答一件事，對於新北現在都更的速度他滿意嗎？」卓冠廷表示，直接放棄捍衛自己的都更政見了？他對新北市的都更速度不滿意，但更不滿意黃國昌拿現在就在做的政策假裝自己的政見唬弄新北市民。

卓冠廷指出，加蔥就變成新政見，這樣的政見是在羞辱新北市民，選舉可以認真一點好嗎？核心的問題就是兩個：「整合」跟「容積」，如果真的到過第一線，就會知道這才是都更進度的核心問題，這是市民最多「不滿意」的來源，不是像你輕鬆坐在那裡只想談「已經100%同意」的。

卓冠廷指出，前面這些核心問題，還只涵蓋整合而已，其他還有建築意見協調、都更成本甚至貸款利息的問題要克服，就是中央跟地方要攜手面對的事，「你在立委時不處理，現在當候選人提政見又不碰，請問你真的滿意你的都更政見嗎？認真一點，好嗎？」