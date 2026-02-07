　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

▲▼ 黃國昌新北掃市場啟動-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨拋出參選新北市長後首波政見，聚焦都更議題，但被民進黨議員卓冠廷等人質疑，這是新北市執行中的政見。對此，黃國昌今（7日）表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況、「卓冠廷對於新北現在都更的速度滿意嗎？」對此，卓回應，黃國昌被發現都更政見是空包彈、加蔥當新政見，就開始轉移焦點。

對於黃國昌回應，「卓冠廷議員他只要回答一件事，對於新北現在都更的速度他滿意嗎？」卓冠廷表示，直接放棄捍衛自己的都更政見了？他對新北市的都更速度不滿意，但更不滿意黃國昌拿現在就在做的政策假裝自己的政見唬弄新北市民。

卓冠廷指出，加蔥就變成新政見，這樣的政見是在羞辱新北市民，選舉可以認真一點好嗎？核心的問題就是兩個：「整合」跟「容積」，如果真的到過第一線，就會知道這才是都更進度的核心問題，這是市民最多「不滿意」的來源，不是像你輕鬆坐在那裡只想談「已經100%同意」的。

卓冠廷指出，前面這些核心問題，還只涵蓋整合而已，其他還有建築意見協調、都更成本甚至貸款利息的問題要克服，就是中央跟地方要攜手面對的事，「你在立委時不處理，現在當候選人提政見又不碰，請問你真的滿意你的都更政見嗎？認真一點，好嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／316隻病死鵝丟魚塭！確診H5N1　最高開罰115萬
寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　45人喪命
快訊／劇中演施明德！　黃河道歉爆：劇組稱家屬拒訪
總監夫人激戰車友被偷拍　全家族收到性愛片
撞死騎士落跑！　惡劣畫面曝
6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

淡化林宅滅門悲劇惹議　王婉諭轟：《世紀血案》根本就不該上映

國防軍購預算卡關　藍委：政府照單全收無助提升即時戰力

對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

美麗島民調／下屆新竹縣長最想投誰？　徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

淡化林宅滅門悲劇惹議　王婉諭轟：《世紀血案》根本就不該上映

國防軍購預算卡關　藍委：政府照單全收無助提升即時戰力

對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

卓冠廷批政見拿現成換名　黃國昌：新北都更的處理他滿意嗎？

示警國防預算僵局　前藍委：恐傷台美互信成「戰略錯誤」

美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」　黃國昌：台灣需要的就會支持

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

美麗島民調／下屆新竹縣長最想投誰？　徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%

田中千繪父女首合體！78歲父看范逸臣「這點像我」　鬆口勸：結婚不見得幸福

南台科大串聯國科會科普計畫　綠電草地音樂會走進永康社區

住進雲海裡！阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

快訊／316病死鵝丟魚塭！確診H5N1　雲林縣府最高開罰115萬

徐若熙首用經典賽用球練投　若對戰大谷翔平將「灌注靈魂」

台灣「藥字000001號」是他！　張國周傳奇背景曝光

「最帥天菜舞者」車炫承白血病痊癒了！「頭髮長出來」現身時裝週

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」　6家機票優惠一次看

新年禮盒不用傷腦筋　實用不失禮「過年送禮指南」搞定所有年齡層

上屆只能躲宿舍偷看　孫易磊這次圓夢和「大沙」一起打經典賽

【險公親變事主】騎士追撞違停貨車亡　熱心駕駛救人反遭誣陷

政治熱門新聞

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

塑化劑超標428倍！中國電商Shein商品抽檢2/3不合格　監院要查了

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

蕭美琴低調逛書展　笑稱還好僅1人認出

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

林宅血案「沒那麼恐怖」？　沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如

更多熱門

相關新聞

幕後／民進黨「七縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

幕後／民進黨「七縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

備戰2026大選，民進黨在各縣市提名較往年加速，總統兼民進黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇都曾表示，希望農曆年前完成所有提名，但目前仍有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成提名。據了解，由於接下來到農曆年前，民進黨中央都不會舉行中執會，意味著不會有新的提名人選產生，黨主席、秘書長的殷殷期盼預計將落空。

對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

對蔣家威權史無感？　作家：蔣萬安去除家族包袱「綠營難擊敗」

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

關鍵字：

新北市都更黃國昌卓冠廷民眾黨民進黨侯友宜國民黨2026選舉

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面