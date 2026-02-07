毒鴛鴦租民宅分裝毒品！手提音響藏槍彈　斜槓刺青師這下慘了

▲張男(前1)從事刺青師曾因改造槍枝遭逮，斜槓與女友(前2)販毒又遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局海山分局，日前接獲情資指出，板橋區陽明街一處民宅，不僅出入分子複雜，並且為喪屍煙彈分裝場；警方隨即蒐證調查，發現屋內犯嫌藏有槍械，隨即申請搜索票，並於昨天（6日）會同霹靂小組前往攻堅，順利逮捕同住在此的一對毒鴛鴦及另外3名同夥，警方查扣相關物證帶回偵辦。

據了解，46歲的張姓刺青師，有毒品、槍砲等前科，2012年就因涉嫌販售改裝槍枝遭北市警方逮獲；去年底（12月）與女友46歲許女承租板橋陽明街一處民宅，2人不但同居在此，還作為毒品分裝場，分銷喪屍煙彈及各式毒品。警方獲報，懷疑張男重操舊業，不但販毒還販售改造槍枝，隨即成立專案小組。

▲張男將槍枝及子彈藏在手提音響內。（圖／記者陸運陞翻攝）

海山分局於昨天中午持搜索票，會同霹靂小組前往攻堅，順利逮捕張男及許女，另又在屋內查獲35歲陳男、47歲林男及45歲林男，並查扣依託咪酯原料、菸油成品及半成品共300公克、依托咪酯煙彈11顆、毒品安非他命及海洛因13包共200公克，以及其他製毒、分裝工具。

▲張男供稱槍枝為10多年前所改裝。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方在搜索陳男機車時，發現車廂內放置一只手提音響，隨後發現藏有改造槍支2把、子彈30顆，張男坦承，為他10多年前改裝，暫時寄放在陳男機車上。警詢後警方依毒品罪將張男、許女等5人移送新北地檢署偵辦，另製造持有改造手槍部分，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將張男一同移送新北地檢署。

▲警方在張男與許女住處查獲依托咪酯原料及各式毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）