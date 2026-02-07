鹿草松竹社區長者藝術展　百老繪畫出生命風采

▲▼ 百老繪～松竹長青，鹿草寫生會作品成果展溫暖登場 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由鹿草鄉公所主辦的《百老繪～松竹長青－鹿草寫生會作品成果展》，將於115年2月7日在鹿仔草民俗文化學堂展出。本次展覽邀集鹿草寫生會多位畫家走進松竹社區，以寫生方式深入社區文化，記錄地方長者的生活樣貌與創作日常，呈現藝術與生活交織的動人風景。

此次寫生會以松竹社區為創作場域，畫家們描繪的並非傳統山水或街景，而是一群長年生活於此、持續創作、在社區中頗具名氣的「老繪仔」。藝術家透過近距離觀察、陪伴與對話，捕捉長者的神情、居所與創作片刻，讓寫生回到人與人之間最真實、最溫暖的相遇。

展覽以「百老繪」為題，象徵百樣人生，也代表一段段仍在持續進行中的創作日常。透過畫家們多元的視角，不僅呈現長者的外在樣貌，也描繪其在歲月日常中所展現的生命熱情與風範，讓觀者得以感受藝術背後深刻的人情溫度與故事。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，松竹社區的長者不僅是地方珍貴的生活記憶，更是持續創作、值得被看見的文化能量。透過藝術家的描繪與陪伴，讓長者的生活故事被細膩記錄，也讓社區的人情溫度與文化底蘊被更多人看見與感受。

《百老繪～松竹長青》不僅是一場藝術成果展，更是一份向松竹社區長者風範致意的邀請，邀請民眾走進展場，看見熟悉的身影，感受社區之間真實而深厚的情感。此次展覽中被描繪的「老繪仔」本身亦是創作者，畫家與被畫者之間形成一場場溫柔的對話，讓藝術成為彼此陪伴與交流的方式。

本次展覽匯集多位鹿草寫生會藝術家共同參與，參展藝術家包括：鄭炳堭、黃耿垣、鄭弘國、詹珳淇、游清文、張清瑞、章國娟、蔡伶霞、黃素慧、吳明得、王玟惠等人。作品媒材涵蓋水彩、壓克力彩、油畫、油粉彩、鋼筆等，藝術家們從各自熟悉的創作語彙出發，描繪松竹社區老繪仔的生活場景、創作狀態與情感樣貌，呈現多元而真誠的在地書寫。