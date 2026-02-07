寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

▲日本北海道名寄市降下大雪，居民進行除雪作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到強烈寒流影響，日本冬季型氣壓配置持續增強，日本海沿岸到關東地區南部全面降雪，就連平時較少降雪的東京都23區也開始出現積雪，令不少觀光客深感震驚。日本氣象廳警告，8日至9日為降雪高峰，大雪恐衝擊交通並引發雪崩、停電等風險。截至目前，這波大雪已在日本造成45人死亡。

根據《日本放送協會》，隨著上空強烈寒氣南下，從北海道、東北到北陸、近畿地區北部的日本海沿岸持續降雪，東京都23區、神奈川縣西部及山梨縣等關東南部地區，也罕見出現降雪情況。氣象廳指出，9日前日本海沿岸仍可能出現大雪，交通恐受到明顯影響，呼籲民眾提高警覺。

▲日本青森縣青森市降下暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

日本氣象廳預測，明（8）日因更強冷空氣流入，將成為此次降雪最嚴重時段，尤其「JPCZ（日本海極地氣團輻合帶）」形成後，近畿北部與山陰地區恐在短時間內積雪暴增。至8日中午為止的24小時內，新潟、近畿及中國地方局部地區累積降雪可達70公分，北陸約60公分，北海道與東北40公分，長野縣約30公分。

不僅如此，關東地區南部、近畿地區中部、四國與九州等平地，也可能出現積雪。9日中午前的新一波降雪中，新潟縣仍可能再下70公分，東北、北陸與近畿約50公分，關東北部40公分，其餘地區也有30公分左右。日本氣象廳特別提醒，需防範道路中斷、雪崩、積雪壓損電線造成停電，以及屋頂落雪等意外。

▲日本東京都世田谷區7日開始降雪。（圖／達志影像／美聯社）

在東京，關東南部平地至8日中午前的降雪量，局部可達10公分，東京都23區預估約3公分，降雪高峰落在8日凌晨至中午。交通當局也提醒，鐵路與新幹線可能出現延誤或停駛，呼籲旅客隨時掌握最新資訊。

今（7）日下午2時的東京澀谷車站前，雪勢時強時弱，行人紛紛裹上厚外套禦寒。一名來自愛知縣的20多歲女性觀光客直言，「明明昨天還很暖和，今天突然下雪，我真的嚇一大跳，很擔心新幹線如果停駛，我就回不了家」。

總務省消防廳統計，從1月20日至7日上午8時30分，因除雪事故或突發疾病等，大雪已在日本全境造成45人死亡，其中新潟縣最多達17人；全國傷者累計540人。