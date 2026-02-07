林宅血案的凶手「有常識都知道」　王婉諭：《世紀血案》不該上映

▲《世紀血案》由楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

時代力量黨主席王婉諭近日在社群平台發文，針對電影《世紀血案》引發的爭議發表看法。她指出，當年林義雄與陳文成發生的悲劇，絕非單純意外，有常識的人都知道凶手是誰。所以對於演員的反應，她覺得非常震驚，而這部片既然沒有得到當事人或家屬的同意，就不該上映。

王婉諭提林宅血案 有常識的人都知凶手是誰

[廣告]請繼續往下閱讀...

王婉諭在臉書發文表示，她很早就知道1980年代林義雄、陳文成所遭逢的悲劇，這並非單純意外，「而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案」。她強調，雖然目前無法確切知道是哪個單位、哪個人下令的，「但只要有任何常識的人都知道，凶手就是當時的中國國民黨」。

王婉諭更指出，事發後，國民黨的司法與情治單位蓄意誤導辦案，抹除許多關鍵性證據，阻擋真相揭露，這在監察院與促轉會的報告中皆有詳細說明。她本以為，這些事情是廣為人知的，但沒想到，她錯了。

演員反應讓人震驚 王婉諭籲面對爭議

王婉諭坦言，談論這樣的事情時，她覺得應該會非常小心，去尊重歷史和當事人的感受，因為這是台灣社會應該具備的常識和共識。然而，當她看到《世紀血案》殺青後所透露的訊息，以及演員的反應，都讓她感到非常震驚。

王婉諭表示，原來台灣距離真正理解自己歷史、面對過去錯誤的社會，還很遙遠。她認為，任何關於真實事件的創作，都不應在不尊重事實、未取得當事人同意下進行，製片與導演應正面回應爭議。她更表示，若一開始就沒取得當事人或家屬的同意諒解，這部片根本不該上映。