淡化林宅滅門悲劇惹議　王婉諭轟：《世紀血案》根本就不該上映

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

電影《世紀血案》以台灣1980年代林宅血案為背景，近日卻遭揭露，未曾徵詢該案被害人遺族林義雄意願，即逕自拍攝，且演員們在殺青記者會上，以淡化嚴重性的態度介紹作品，引發輿論抨擊冷血。對此，時代力量黨主席王婉諭今（7日）直言，很難想像任何人對於真實事件的報導或創作，竟可以在不尊重事實的情況下去進行，她呼籲，如果一開始就沒有取得當事人或家屬的同意，那這部片，根本就不該上映。

王婉諭表示，她忘了是多久以前，自己就已經知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇，這些當然都不是單純的意外，而是黨國時代在國家監控、介入下發生的政治慘案。

王婉諭指出，雖然到目前為止，沒辦法確切知道是由哪個單位、哪個人下令執行的，但在監察院跟促轉會的報告中，都已經有詳細的說明，她認為，只要有任何常識的人都知道，事件兇手就是當時的中國國民黨政府。

王婉諭進一步指出，根據調查報告，在事件發生後，國民黨政府的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關鍵性的證據，阻擋真相的揭露，這些過程，她本來以為廣為人知，沒想到自己錯了。

面對《世紀血案》劇組的爭議，王婉諭說，當我們要去談論這樣的事情（指林宅血案）時，應該會非常小心，去尊重歷史和當事人的感受，因為這是台灣社會應具備的常識跟共識。

王婉諭坦言，自己在看到該部電影殺青記者會上，所透露出的一些訊息、演員的反應時，讓她覺得非常震驚，原來台灣距離一個真正理解自己歷史、能夠面對過去錯誤的社會，還非常非常的遙遠。

最後，王婉諭強調，很難想像任何人對於真實事件的報導或創作，竟可以在不尊重事實、未取得當事人同意的情況下去進行，她藉此呼籲，該片的製片、導演，應該要好好面對社會大眾、正面回應爭議的問題，最重要的是，如果一開始就沒有取得當事人或家屬的同意諒解，那這部片，根本就不該上映。