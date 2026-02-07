6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜　運動局：要求立即撤展

▲6.4億運動中心變家具賣場，議員王立任怒轟，床墊沙發擺上球場太離譜。（圖／市議員王立任提供）



記者游瓊華／台中報導

耗資6.4億元公帑興建的台中市清水國民暨兒童運動中心，啟用僅短短四個月，卻遭踢爆場館出租作為大型家具、名床特賣會使用，引發外界高度爭議。市議員王立任痛批，原本應提供海線居民運動休閒的專業場館，如今卻擺滿床墊與沙發，形同「運動場變家具店」，嚴重背離興建初衷，也讓地方民眾無法接受。

對此，台中市運動局回應，營運廠商已違規，要求明日前撤展。運動局指出，清水國民暨兒童運動中心係依促參法委託民間經營，主要提供球場、游泳池及體適能等運動服務，場館內雖附設商業空間，但用途僅限於簡易餐飲及運動相關服務，且須事先以書面方式報經運動局同意。

運動局進一步說明，經查此次營運廠商將商業設施空間出租給家具業者辦理特賣活動，雖未占用實際運動設施，但內容明顯與運動服務無關，且未事前報請備查，已構成違約。除要求立即改善並撤展外，也將依契約規定裁罰，若未如期改善，不排除連續處罰。

王立任指出，國民運動中心外租舉辦非體育活動並非首例，過去宜蘭國民運動中心曾因出租辦理運動鞋特賣會，被認定違約並遭要求撤展，當時販售的至少仍與運動相關，如今清水卻直接販售家具、床墊，與運動毫無關聯，令人難以理解。

他也質疑，場館內專業運動地板造價高昂，原為確保運動安全，若作為商業活動使用卻缺乏完善保護，是否可能造成設施損傷？究竟是市府監督失當，或是廠商擅自做主，市府應對外說清楚。王立任呼籲，市府應即刻導正錯誤，讓專業運動場館回歸原本用途，保障市民基本的運動權益。