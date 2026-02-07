特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命

▲ 特倫布雷特受困起火燃燒的特斯拉內，不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名20歲特斯拉駕駛受困起火的車內，絕望撥打911報案求救的錄音曝光，他在電話中不斷哀求「救救我，我快死了」，最終仍不幸身亡，這起悲劇也再度引發外界質疑特斯拉車門設計的安全性問題。

大學生駕Model Y撞樹起火 受困車內絕望求救

《紐約郵報》報導，死者特倫布雷特（Samuel Tremblett）生前就讀雪城大學，同時經營自己的時尚品牌，去年10月29日凌晨約1時駕駛一輛2021年特斯拉Model Y，行經麻州伊斯頓鎮138號公路時突然偏離車道撞上路樹，車輛瞬間起火燃燒。

儘管他在撞擊當下倖存，卻因車門無法開啟而受困車內，在報案電話中絕望呼救，「我被困在車禍現場，我出不去，拜託救救我，我無法呼吸」，「車子著火了，拜託幫幫我，我會死掉，我快死了」。

警方獲報後雖迅速抵達現場，但大火太過猛烈，10分鐘內就發生4次爆炸，直到4小時後火勢終於撲滅，特倫布雷特的遺體才在後座尋獲。

母控告特斯拉門把設計缺陷 至少15人喪生

他的母親賈桂琳（Jacquelyn Tremblett）4日對特斯拉提起非正常死亡訴訟，指控特斯拉門把設計存在缺陷且極其危險，「特斯拉明知車輛會在事故後導致乘客受困，卻拒絕改善」。

訴狀指出，特斯拉電子門把在電力系統失效時會失靈，雖有手動釋放裝置，但位置隱蔽，緊急情況下難以辨識，自2016年以來至少有15人因特斯拉電子門把受困而喪生。美國汽車安全監管機構已對近20萬輛特斯拉展開調查，中國本周稍早更宣布全面禁用自動車門把手設計。