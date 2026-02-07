惡劣畫面曝！男「酒駕又毒駕」撞死騎士落跑　7hr後酒測還超標

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉今(7)日清晨發生一起死亡車禍，78歲吳姓老翁騎乘機車行經市區道路時，遭後方汽車猛烈追撞，當場重傷送醫不治，但肇事駕駛卻未停車查看便逃離現場，事發後又有另一名騎士疑因閃避不及，撞上倒地機車摔傷，警方7小時後逮捕肇事逃逸的26歲黃姓男子，他酒測值仍高達0.27毫克，對其唾液快篩檢測，結果也呈現第二級毒品陽性反應，懷疑他酒駕又毒駕釀禍，全案依公共危險罪及肇事逃逸罪嫌送辦。

警方指出，事故發生在清晨4時許，吳姓老翁騎車行經中埔鄉和美村中山路五段時，突遭同向行駛的汽車追撞，強大撞擊力道將人車彈飛，吳男雖有配戴安全帽，仍因傷勢過重，由救護車送往嘉義基督教醫院搶救，最終宣告不治。肇事駕駛卻未停車報案，直接加速逃逸，留下滿地零件與倒地機車。

▲▼黃男酒駕追撞前方機車騎士肇逃，騎士重傷不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方表示，吳男倒地後，68歲何姓男子騎機車行經該處，疑因視線不佳、煞車不及，直接撞上事故車輛摔倒受傷，所幸意識清楚，送醫治療並無生命危險。

警方調閱沿線監視器畫面追查，於上午11時30分許順利抓捕黃姓男子，將其帶回偵辦後發現酒測值高達0.27、毒品唾液快篩成陽性反應，確認其曾吸食安非他命，涉嫌毒駕、酒駕、肇事逃逸，已依法移送檢方偵辦，事故原因及相關責任仍待進一步釐清。

中埔分局表示，毒駕、酒駕及肇事逃逸致人死亡，嚴重危害公共安全，警方對此類不法行為絕不寬貸，將持續強化打擊酒駕、毒駕及肇事逃逸案件，全力守護用路人生命安全，並呼籲駕駛人切勿心存僥倖，發生事故務必停車報案、配合處理，以免鑄成無法挽回的憾事。