人妻激戰車友被偷拍「全家族收到性愛片」　科技總監夫怒告



▲台北人妻偷吃車友被偷拍，分手後丈夫等家人全收到性愛片，怒告小王獲賠40萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名科技公司總監夫人小薇(化名)在網路結交小王，2人透過車友聚會越走越近，進而交往並激戰多次，期間小薇甚至因而懷孕。直到兩人因姦情曝光分手後，小王竟將交往時偷拍的性愛片傳給小薇丈夫、父母等眾親友，被丈夫告上法院。士林地院審理，法官判定小王侵害配偶權，要賠40萬元。可上訴。

判決指出，人妻小薇在網路社團認識小王，兩人從2020年10月開始交往，期間上床多次，小薇還因而懷孕。2022年12月間，經小王的妻子打電話告知，小薇的丈夫才得知小薇出軌，身心因而大受打擊。

然而小薇和小王雖分手，但小王不僅握有小薇的裸照，還將兩人性愛過程偷偷拍下，於2023年1月到2月間寄給小薇的父母、姐姐、姊夫、丈夫和大姑。丈夫收到後忍無可忍，對小王提出告訴，刑事上小王因而被判1年5月徒刑確定，民事上丈夫再求償2百萬元。

全案審理時，小王辯稱和小薇是車友聚會熟識，因小薇和丈夫於2021年間都沒有性行為，所以同年7月間小薇懷孕，丈夫就知道她有婚外情。另外小薇也在同年月7月底於通訊軟體上表示，「我已經跟他說我出軌了」、「他剛剛一直詛咒你」、「叫你趕快去死一死」，而人夫卻直到2024年12月13日始才提告，已超過時效。

不過法官檢視兩人對話，發現小薇當時並沒有和人夫攤牌，只是發現小王偷拍她裸照，而且打算寄性愛光碟給丈夫，才對小王謊稱已告知丈夫自己出軌，加上小薇也坦承這全是她「自導自演」，因此無法因為這段訊息，或小王單方面表示小薇和丈夫沒性行為就懷孕，就證明丈夫當時知道小薇出軌。

法官指出，小王和小薇交往並上床多次，已經破壞小薇和丈夫的婚姻，侵害配偶權，審酌丈夫在科技公司擔任總監，年收入約220至250萬元，小王在工程公司任職，月薪約5萬等情，判小王侵害配偶權要賠人夫40萬元。可上訴。