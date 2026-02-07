辣妹KTV廁所遭淫男侵犯！麻吉目睹幫壓制　舔吻摸胸下場曝光

▲嚴男和葉姓友人一同侵犯第一天見面的女子遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女子小美和朋友到夜店玩，認識嚴、葉2名男子後，一群人接著到KTV續攤。嚴男見小美喝酒微醺，找藉口將她帶到公廁反鎖性侵，葉男尾隨兩人在廁門外敲門，進廁間後看著嚴男對小美上下其手，也起色心合作壓制小美，和嚴男一同舔吻摸胸。事後小美不堪受辱，報警處理。全案經高雄地院審理，法官判定2人犯行屬實，依嚴男犯強制性交罪，處4年4月徒刑，葉男犯2人以上共同強制猥褻罪，處3年1月徒刑。可上訴。

判決指出，女子小美和朋友於2023年1月15日凌晨時，在苓雅區一家知名夜店認識嚴、葉2名男子，一群人相約到KTV續攤。嚴男在2樓包廂見小美有些微醺，騙說有重要的事得私下講，將她帶到1樓公廁反鎖，不顧她抵抗掙扎，對她強吻、指侵得逞，後來嚴男發現小美生理期，還自脫褲子想逼口交，遭小美拒絕未得逞。

而葉男見好友把小美帶離包廂，也一路尾隨，目睹嚴男強拉小美進廁所，2度上前敲門想進去，被嚴男邀請進門，葉男便坐在馬桶上看嚴男親吻、撫摸小美，隨即也加入性侵行列，與嚴男共同壓制舔吻小美胸部，猥褻得逞。之後小美趁葉男沒關好廁門逃離，衝回二樓包廂，經友人察覺她神色有異一再追問，得知小美被性侵，隨即陪同小美前往警局報案。

全案審理時，嚴、葉都否認犯行，嚴男辯稱和小美兩情相悅，他有親吻、撫摸小美，但因小美生理期來，他轉而要求口交被拒，兩人沒有發生性行為。葉則辯稱他只有在旁看兩人親熱，沒有動手。

不過小美的女性朋友證稱，當晚她找了小美20分鐘，正要下樓找小美時，才看到小美走上來，2個男生跟在她後面，小美見她就很害怕地躲在她身後，葉男則上前一直要打斷她和小美的談話，她當下不知道發生甚麼事，便繼續唱歌，隔天她追問小美，小美才說遭性侵，她立刻要小美報案。另外，嚴在夜店會對人毛手毛腳，當晚也曾抓她的手。事發後嚴曾聯絡她，她沒有回，葉也打來表示想跟小美道歉。

法官認為，小美在公廁內多次表達拒絕，嚴、葉兩人甚至必須出手壓制，不可能沒發現小美不願意，雙方不僅沒深交，女友人也已證稱看到小美時，兩人跟在後面而小美面露恐懼，不採信嚴男兩情相悅的說詞。另外，葉男特別尾隨嚴男，還數次敲門想進去，不可能入內只坐在馬桶旁觀，應此小美證述葉男也加入侵犯的證詞較能採信。

法官指出，嚴、葉兩人造成小美身心受創後，沒有絲毫反省，還質疑小美為何和陌生人離開包廂、為何不激烈抵抗直到受傷等語，造成小美二度傷害，犯後態度惡劣，依嚴男犯強制性交罪，處4年4月徒刑，葉男犯2人以上共同強制猥褻罪，處3年1月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。