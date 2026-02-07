　
大陸 大陸焦點 特派現場

美指控中國秘密核試　籲納入新軍備控制條約

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲美指控中國秘密核試，籲納入新軍備控制條約。（圖／路透）

文／中央社

美國今天指控北京於2020年進行一次秘密核試驗，並呼籲簽訂一項能將中國與俄羅斯一同納入、更廣泛的新軍備控制條約。

《路透社》報導，在美俄限制飛彈及核彈頭部署的條約於前一天到期後，這項在全球裁減軍備會議上提出的指控，凸顯了在核武管制的關鍵時刻，華府與北京之間的嚴重緊張關係。

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦的裁軍會議上表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行了核爆試驗，包括準備進行指定當量達數百噸的試驗。」

他說，「中國軍方試圖透過混淆核爆的方式來隱瞞試驗，因為認知到這些試驗違反禁試承諾。中國使用了『解耦』（decoupling）這種降低地震監測有效性的方法，來向世界隱藏他們的活動。」

狄南諾指出，中國在2020年6月22日進行了一次這樣的「產生當量的試驗」。 美國總統川普去年10月曾下令美軍立即恢復核武測試程序，稱其他國家正在這樣做，但當時並未提供任何細節或指明是哪些國家。

中國裁軍事務大使沈健並未直接回應狄南諾的指控，但他表示，北京在核問題上一向採取慎重負責的態度。 他說：「中方注意到美方在發言中繼續歪曲抹黑中國國防力量建設。

我們堅決反對這種虛假敘事，拒絕美方的不實指責。」他並稱美國才是「加劇國際和地區軍備競賽的始作俑者」。 與會的外交官員表示，美方的指控是新的，且令人擔憂。

與美國一樣，中國已簽署但尚未批准禁止核爆試驗的「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）。俄羅斯則已簽署並批准這項條約，但在2023年撤回批准。

02/05

432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／洋將落跑了！　戰神將向FIBA申訴
驊哥電腦爆倒閉回應了！　4聲明澄清
豬肉攤「10隻老鼠吃尾牙」超噁畫面曝　吃完吊起來繼續賣
《世紀血案》導演照片曝光！　父親也是名導
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
快訊／赴日打撈罹難者遺骨　台籍潛水員突昏迷身亡
知名製作人猝逝！　好友陳凱倫致哀

核試驗軍備控制美中關係核裁軍國際安全

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

