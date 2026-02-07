剛上任就豪賭！日本「鐵娘子」高市早苗解散國會　明大選定生死

▲日本首相高市早苗個人魅力驚人，有望挽救支持率持續下滑的自民黨。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首位女首相高市早苗上任僅3個月，就大膽啟動國會解散機制，即將於8日登場的日本國會大選，被視為高市押上政治生命的豪賭。與前任石破茂因錯估局勢而慘遭滑鐵盧不同，這位「親台鷹派」的鐵娘子敢於放手一搏，憑藉的正是她個人飆破70%的驚人支持度，試圖以此挽救深陷政治獻金醜聞泥淖的自民黨。

根據英國廣播公司（BBC）分析，高市早苗之所以有底氣解散國會，關鍵在於她超乎尋常的個人魅力。儘管自民黨因政治獻金風暴而形象重創，但高市成功以充滿活力的領導風格，力撐搖搖欲墜的執政黨。她不走傳統政治人物繁複政策論述的老路，反而以「工作、工作、工作」這種簡潔有力的口號，展現強烈的執政決心。

更令人驚豔的是她在社群媒體上的表現。作為日本首位女首相，她在網路上打破日本政治人物傳統形象，演奏動漫主題曲的打鼓影片，或是上傳與各國元首的親切自拍照片，在社群平台都引發病毒式傳播。

特別是她就任僅一周，便在航空母艦上與美國總統川普高舉拳頭的合照，搭配川普選前公開稱讚她是「充滿智慧的女強人」，徹底顛覆了過去日本首相給人沉悶保守的刻板印象。

對台灣民眾而言，高市早苗最受矚目的莫過於她鮮明的對中鷹派立場。面對北京當局的施壓，她不僅堅拒撤回「若中國攻打台灣，日本可能採取軍事回應」的強硬表態，更在外交場域採取毫不退讓的對抗策略。

這種寸步不讓的姿態雖然造成中日關係進一步惡化，卻在日本國內獲得保守派與年輕選民的廣泛支持。在詭譎多變的國際情勢下，許多日本選民認為，高市展現的「敢說敢做」特質，正是當前日本最需要的領導風格。

BBC指出，然而這場政治豪賭並非毫無風險。在野黨猛烈抨擊高市在通貨膨脹問題尚未解決的情況下，就貿然發動選舉。米價持續飆升、日圓大幅貶值等民生經濟痛點，都是她必須正視的嚴峻現實。

政治分析家認為，高市目前確實靠著「外交牌」與「川普牌」維持住超高人氣，但選舉結束後，能否將這股民意支持轉化為解決經濟困境的實際動能，將成為她能否長期穩定執政的關鍵考驗。