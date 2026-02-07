78歲阿公跌落八堡圳！消防急關匣門救人　半小時拉起仍不治

▲彰化二水鄉有名長者不明原因掉落八堡圳不幸身亡。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

二水鄉今(7)日上午發生一起溺水意外。一名年約78歲的長者，被民眾發現在於三義巷旁的「八堡圳」灌溉渠道載浮載沉。警消獲報後緊急出動大批人員及器材趕往救援，約半小時後將他救起，但已無呼吸心跳，經現場急救後送醫仍不治，後續交由警方待司法相驗釐清死因。這也是八堡圳流域在半年內，再度發生有長者溺水事件。

事故發生在今天上午10時12分，彰化縣消防局接獲民眾通報，指二水鄉三義巷旁有老人落水。由於八堡圳是重要灌溉渠道，水流相當湍急，消防局不敢大意，立即調派第二大隊、二水、田中、社頭分隊等單位出動救援。

現場共出動7輛消防車、1輛救護車、2部急流舟、1架無人機，以及包含消防人員、役男、義消在內共21名人力，沿八堡二圳下游展開搜尋。為降低搜救風險，消防人員也緊急通知水利管理單位，關閉上游水閘門以減緩水流速度，利於救援。

▲去年7月1名70歲老婦八堡圳落水死亡。（資料圖／民眾提供）

在搜救人員努力下，約14分鐘後，於八堡二圳的水門附近發現溺水老翁將其吊掛上岸。不幸的是，經救護人員現場評估，老翁已呈現無呼吸心跳狀態。立刻實施心肺復甦術、使用自動體外心臟電擊去顫器電擊，並建立呼吸道等緊急處置，隨後由救護車火速送往醫院急救，但仍宣告不治。

這已是二水鄉八堡圳近期第二起長者溺水事件。去年7月底，當地也曾發生一名70多歲長者於八堡圳溺水的不幸事故。連續事件引發地方對灌溉渠道周邊安全，以及高齡者照護的關切。確切的事發原因，有待警方後續進一步調查釐清。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995