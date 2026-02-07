　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

78歲阿公跌落八堡圳！消防急關匣門救人　半小時拉起仍不治

▲彰化二水鄉有名長者落水不幸身亡。（圖／民眾提供）

▲彰化二水鄉有名長者不明原因掉落八堡圳不幸身亡。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

二水鄉今(7)日上午發生一起溺水意外。一名年約78歲的長者，被民眾發現在於三義巷旁的「八堡圳」灌溉渠道載浮載沉。警消獲報後緊急出動大批人員及器材趕往救援，約半小時後將他救起，但已無呼吸心跳，經現場急救後送醫仍不治，後續交由警方待司法相驗釐清死因。這也是八堡圳流域在半年內，再度發生有長者溺水事件。

事故發生在今天上午10時12分，彰化縣消防局接獲民眾通報，指二水鄉三義巷旁有老人落水。由於八堡圳是重要灌溉渠道，水流相當湍急，消防局不敢大意，立即調派第二大隊、二水、田中、社頭分隊等單位出動救援。

現場共出動7輛消防車、1輛救護車、2部急流舟、1架無人機，以及包含消防人員、役男、義消在內共21名人力，沿八堡二圳下游展開搜尋。為降低搜救風險，消防人員也緊急通知水利管理單位，關閉上游水閘門以減緩水流速度，利於救援。

▲彰化二水鄉1名70歲老婦八堡圳落水死亡。（圖／民眾提供）

▲去年7月1名70歲老婦八堡圳落水死亡。（資料圖／民眾提供）

在搜救人員努力下，約14分鐘後，於八堡二圳的水門附近發現溺水老翁將其吊掛上岸。不幸的是，經救護人員現場評估，老翁已呈現無呼吸心跳狀態。立刻實施心肺復甦術、使用自動體外心臟電擊去顫器電擊，並建立呼吸道等緊急處置，隨後由救護車火速送往醫院急救，但仍宣告不治。

這已是二水鄉八堡圳近期第二起長者溺水事件。去年7月底，當地也曾發生一名70多歲長者於八堡圳溺水的不幸事故。連續事件引發地方對灌溉渠道周邊安全，以及高齡者照護的關切。確切的事發原因，有待警方後續進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洋將落跑了！　戰神將向FIBA申訴
驊哥電腦爆倒閉回應了！　4聲明澄清
豬肉攤「10隻老鼠吃尾牙」超噁畫面曝　吃完吊起來繼續賣
《世紀血案》導演照片曝光！　父親也是名導
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
快訊／赴日打撈罹難者遺骨　台籍潛水員突昏迷身亡
知名製作人猝逝！　好友陳凱倫致哀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少年20槍掃射茶行畫面曝光　犯案超冷靜「拍槍身排除故障」繼續轟

78歲阿公跌落八堡圳！消防急關匣門救人　半小時拉起仍不治

快訊／國1南下五甲系統3車追撞！3人送醫　後方塞爆變停車場

載黑絲妹子糗大了！台2線金毛男毒駕又無照　拒檢遭狼狽拖下車

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

超商前「老鷹抓小雞」鹿港警暗夜百米狂奔　逮失聯4年移工

國3長治路段聯結車翻覆「砂石噴滿地」　側翻躺路中狂塞3小時

苗栗勇警遭市場惡匪持刀砍殺「頭中2刀」　恢復順利轉一般病房

外役監脫逃4年還砍仇家！要犯康育豪中國入境被逮　送回監獄服刑

男帶毒品被抓豬隊友開直播笑他　下一秒也被「浩克警」逮捕

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

少年20槍掃射茶行畫面曝光　犯案超冷靜「拍槍身排除故障」繼續轟

78歲阿公跌落八堡圳！消防急關匣門救人　半小時拉起仍不治

快訊／國1南下五甲系統3車追撞！3人送醫　後方塞爆變停車場

載黑絲妹子糗大了！台2線金毛男毒駕又無照　拒檢遭狼狽拖下車

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

超商前「老鷹抓小雞」鹿港警暗夜百米狂奔　逮失聯4年移工

國3長治路段聯結車翻覆「砂石噴滿地」　側翻躺路中狂塞3小時

苗栗勇警遭市場惡匪持刀砍殺「頭中2刀」　恢復順利轉一般病房

外役監脫逃4年還砍仇家！要犯康育豪中國入境被逮　送回監獄服刑

男帶毒品被抓豬隊友開直播笑他　下一秒也被「浩克警」逮捕

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身　最佳看飛機地點曝光

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

少年20槍掃射茶行畫面曝光　犯案超冷靜「拍槍身排除故障」繼續轟

快訊／離譜！洋將史東「落跑」加盟蒙古聯賽　戰神將向FIBA申訴

驊哥電腦傳倒閉「本人回應了」　4點聲明澄清：沒有黑衣人搬貨

沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案　IG私帳怒喊：夠了沒？

國防軍購預算卡關　藍委：政府照單全收無助提升即時戰力

【險公親變事主】騎士追撞違停貨車亡　熱心駕駛救人反遭誣陷

社會熱門新聞

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅

男侵猥褻3名親生女兒　遭重判663年9月徒刑

中壢家具廠大火　出動百名消防救援

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

更多熱門

相關新聞

鹿港警百米狂奔　逮失聯4年移工

鹿港警百米狂奔　逮失聯4年移工

彰化縣鹿港警分局草港派出所員警，昨(6日)晚執行巡邏勤務時，於一間超商前鎖定一輛形跡可疑車輛，正欲上前盤查時，駕駛心虛下車拔腿狂奔，警方立即追捕，上演一場短距離的「老鷹抓小雞」戲碼，最終在追逐近百公尺後，將該名逃逸男子壓制逮捕。經查，男子是已失聯長達4年多的越南籍移工。

彰化拾獲招財神寵球蟒　動防所將開放搶領養

彰化拾獲招財神寵球蟒　動防所將開放搶領養

史上最狂拔蘿蔔尾牙！台電彰化2千人下田

史上最狂拔蘿蔔尾牙！台電彰化2千人下田

廚師超斜槓！經營時尚會館搞色情摸龍筋

廚師超斜槓！經營時尚會館搞色情摸龍筋

即／彰化八堡圳男子落水　消防搜救中

即／彰化八堡圳男子落水　消防搜救中

關鍵字：

彰化溺水八堡圳二水

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面