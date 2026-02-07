　
社會 社會焦點 保障人權

少年20槍掃射茶行畫面曝光　犯案超冷靜「拍槍身排除故障」繼續轟

記者白珈陽／台中報導

台中市17歲少年5日前往太平茶行，持槍狂轟20多槍，造成建築遍佈清晰彈痕，今天（7日）案發影片曝光，能夠看到少年在1分鐘之內朝茶行大門瘋狂掃射，期間一度有騎士經過，聽見驚人槍響立刻加速遠離，而長槍一度卡彈，少年不僅冷靜更換彈匣，還迅速猛拍槍身排除故障後繼續開槍，犯案手法十分冷靜。而少年自行投案後，昨天已被法院裁定收容。

▲少年持改造長槍朝太平茶行掃射。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲少年持改造長槍朝太平茶行掃射。（圖／翻攝黑色豪門企業）

該影片疑由茶行人員流傳網路，根據監視器畫面顯示，少年持改造長槍從街角出現，疑為了壯膽，走路姿勢特別誇張，大搖大擺地走到大門前，舉槍對準茶行開始掃射，過程中一度卡彈，但少年顯有經過訓練，冷靜快速更換彈匣、丟棄地面，隨即再度嘗試開火。

不過這時槍枝突然無法順利擊發，少年不斷邊走動邊拍打槍身，迅速排除故障後，又換個角度繼續掃射，槍口冒出陣陣硝煙，此時有2名騎士經過，發現少年竟大白天開槍，趕緊加速駛離，害怕遭受波及，少年作案結束後快步跑離現場，整個案發時間不超過1分鐘。

▲少年持改造長槍朝太平茶行掃射。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲少年作案期間一度有騎士經過。（圖／翻攝黑色豪門企業）

本案發生在5日上午10時許，少年持改造長槍對台中市太平區中山路三段「太平茶行」射擊20多發子彈，事後向台中市第四警分局投案，辯稱開槍原因是日前和茶行員工酒後起了糾紛，心生不滿才持槍洩憤，台中地院昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例，裁定少年送至台中少年觀護所收容。

據了解，該茶行原是附近一棟大樓建案的接待中心，建案完工後，由年約40歲的男子承租，雖掛茶行招牌，實際上則是某外省掛幫派的堂口，全案是否涉及黑道糾紛，檢警正在釐清。

▲▼太平茶行遭少年開槍，原來是黑道喬事堂口。（圖／民眾提供，下同）

▲太平茶行外觀留下清晰彈痕。（圖／記者許權毅攝）

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　45人喪命
快訊／劇中演施明德！　黃河道歉爆：劇組稱家屬拒訪
總監夫人激戰車友被偷拍　全家族收到性愛片
撞死騎士落跑！　惡劣畫面曝
6.4億運動中心淪家具賣場！議員轟離譜

