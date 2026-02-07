日6旬翁「攝護腺整個被切掉」才知是誤診！　醫認：手滑貼錯病例

▲日本一名男性患者遭誤摘攝護腺。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣癌症中心驚傳重大醫療疏失，一名60多歲男性患者被醫生判定為有罹患攝護腺癌之風險，因此動刀摘除整個攝護腺及周邊淋巴結，然而事後才發現，竟是醫師貼錯病例，將他與其他患者的病例搞混。院方6日坦承錯誤，目前正與患者家屬協商賠償事宜。

根據《讀賣新聞》報導，千葉縣癌症中心指出，這名60多歲男性患者2025年因疑似罹患攝護腺癌而接受活體組織檢查，結果顯示僅需持續追蹤觀察即可，無須立即動刀。然而負責醫師在操作電子病歷系統時出錯，誤將另一名確診癌症患者的檢驗數據貼到這名男子的病歷中，導致他被判定為「高風險攝護腺癌」。

該名患者隨後接受攝護腺全摘除手術，連帶切除鄰近淋巴結組織。直到術後病理化驗時，院方才驚覺摘除組織的檢查結果與術前判讀差異過大，揭露這起烏龍事件。目前男子已因手術產生後遺症，身心受創。

千葉縣癌症中心表示，已成立由外部專家組成的「院內醫療安全調查委員會」，徹查事故原因並研擬防範措施，並且與受害病患協商後續賠償事宜。

值得注意的是，該中心2015年也曾發生乳癌患者檢體對調事件，導致一名30多歲、病情屬早期的女性患者被誤切整個右乳房。