金門警方執行霹靂肅清專案　夜掃24處治安疑慮場所

記者鄭逢時／金門報導

鑑於近期各地接連發生重大治安事件，且發現部分業者掛名休閒、競技或社團，實際從事賭博等違法行為，金門縣警察局昨（6）日晚間動員警力，啟動「霹靂肅清專案」，針對24處治安顧慮場所同步臨檢與路檢，全面強化治安防護。

▲金門警方夜掃24處治安疑慮場所展開「霹靂肅清專案」。(圖／金門縣警察局刑事警察大隊提供)

警方表示，此次掃蕩鎖定競技休閒館、棋牌社、桌遊休閒館、電子遊戲場、酒店KTV及養生館等易衍生治安疑慮的場所，透過高密度臨檢，防範不法活動潛藏其中，並即時震懾違規行為，展現守護治安的決心。

金門縣警察局指出，於114年4月及8月間已查獲2家競技休閒館及棋牌社涉及聚賭行為，並結合第三方警政機制，於114年間函送各目的事業主管機關共48件，經裁處後包含罰鍰、命令停業、斷水斷電、勒令歇業及廢止商業登記等處分，促使18家特定行業停（歇）業，其中以假借休閒娛樂名義經營的業者占比最高為8家，顯示查緝已具實際成效。

為預防隨機傷人等重大治安事件及遏止賭博歪風，警方除在車站、碼頭等人潮聚集處加強巡守外，未來也將每月持續針對相關休閒場所執行高強度、密集式臨檢，並透過警民合作即時掌握不法動態。警方呼籲業者切勿心存僥倖，民眾春節期間亦勿以身試法，共同維護金門治安環境。