曾文園區勞工學苑開課　手把手教學員製作草莓生乳捲與珠寶盒

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理草莓生乳捲及草莓珠寶盒烘焙課程，採小班制教學，學員實作學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」的施政理念，台南市勞工局除持續於南門勞工育樂中心開辦多元化勞工學苑課程外，也因應「曾文市政願景園區」正式啟用，規劃多場休閒體驗活動。

勞工局7日攜手社團法人臺南市觀光協會，在園區內辦理「草莓生乳捲及草莓珠寶盒」烘焙課程，透過小班制教學，由專業講師與助教團隊手把手指導，帶領學員親手製作冬季限定草莓甜點，現場氣氛溫馨熱絡。

本次課程由資深烘焙講師蔡銘老師授課。蔡銘曾任高雄五星級飯店點心房主廚，現為社團法人台南市觀光協會專任職訓講師，並於南部多所大專院校教授烘焙相關課程，深耕產業逾二十年，具備豐富實務經驗與專業技術。

課程中，蔡銘向學員說明草莓生乳捲及草莓珠寶盒的創作理念，指出冬季為草莓盛產季節，寒冷時節人們偏好微甜、溫潤的口感，草莓鮮紅色澤象徵暖心氛圍，搭配生乳捲純白柔和的口感，更能突顯草莓的風味與色彩，而珠寶盒造型則讓草莓如同珠寶般呈現，兼具視覺與味覺享受。透過實際操作，學員不僅學習甜點製作技巧，也將心意與創意融入作品中。

勞工局局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長年提供多樣化休閒學習課程，其中烘焙類課程特別受到勞工朋友喜愛。過去受限於場地條件，多仰賴與鄰近學校合作辦理，隨著曾文市政願景園區啟用，市府得以活化園區內餐飲專業教室，結合觀光協會專業資源與勞工學苑辦訓經驗，共同推出高品質課程，開辦以來獲得學員一致好評。

王鑫基指出，未來勞工局將持續規劃多元學習活動，邀請勞工朋友踴躍參與，透過學習充實自我，進一步提升生活品質與幸福感。